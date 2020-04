Per la Liberazione dal Virus a corona in Piemonte a Lombardia i numeri non tornano, nonostante le pressioni a forzare la mano per mandare l’economia avanti a briglia sciolta. Vero è che pronti soccorsi, terapie intensiva e camere mortuarie fanno registrare numeri inferiori, ma non è il caso di festeggiare e di libere a stormo le campane del covid 19. E Franco Vespe , l’astronomo materano, specializzando in scienze statistiche paraboliche, gaussiane e landauiste, raffredda gli entusiasmi indicando l’onda lunga dei decessi. C’è poco da festeggiare. La Germania, fortunata per come stanno andando le cose, è un modello di concretezza anche perchè ha atteso l’onda d’urto facendo ricerca. Da noi…quadro diverso. E situazione differente anche in Basilicata. Ne usciremo passo dopo passo, visto che i tamponi positivi ci sono ancora e a Matera non è stata ancora risolta la vicenda degli alberghi residenza per i covid positivi. Nel frattempo prepariamoci al 25 aprile con le valutazioni di Vespe relative ai report freschi dell’altra sera.



“I contagi si sono ridotti significativamente -dice Vespe-e sono ben rappresentati dalla campana GAMMA leggermente asimmetrica. La temuta curva Landau (quella arancione) è lontana dai valori reali. Questo è un segnale molto importante. Fra fine Aprile ed inizio Maggio dovremmo avere la fine dell’emergenza statistica. Non è così invece per i decessi ancora troppo alti. Purtroppo sono fuori dalla forchetta della campana Gaussiana ( quella bella simmetrica) ormai stabilmente, ma dentro la forchetta della Gamma ( color fucsia riga spessa). Impressionante l’accordo con la curva di Landau (riga arancione): questa non è una bella notizia. Ci aspettiamo con la Landau decessi finali fra 32000 e 36000; mentre con la funzione Gamma siamo sempre sui 30.000 decessi. Preliminari stime dei decessi fatti un mese fa prevedevano incredibili stime di 38000 decessi. Numero che avevo nascosto nei grafici perchè lo ritenni troppo catastrofico. Poi il quadro, nella fase ascendente della curva, hanno ridotto le stime a meno di 20.000 decessi. E’ proprio nella fase calante che le cose sono peggiorate con i decessi che sono calate molto, troppo lentamente! Non capisco la cauta euforia. Capisco che si vuole passare alla fase 2 , però quei numeri ci dicono che stiamo ancora camminando su di un vulcano, quiesciente ma ancora brontolante….a dopo gli altri dati regionali… e non”



E veniamo alla terra di frau Merkel .”I numeri dei contagi – dice Vespe-sono paragonabili a quelli italiani. L’andamento come si può vedere è più simmetrico rispetto a quello italiano. La larghezza della campana è identica a quell’italiana, solo che quella nostra è stata costruita normalizzandola con i tamponi. Per i tedeschi non c’è stato bisogno. Ciò vuol dire che sono stati somministrati con un criterio uniforme. Per quanto riguarda i decessi stanno ancora nella fase di picco e, alla fine dell’emergenza, i morti attuali saranno raddoppiati. Stiamo parlando, per quanto riguarda i decessi, di numeri 5-6 volte più piccoli di quelli italiani. Questo andamento rinforza l’ipotesi che si siano innescate, soprattutto per Lombardia e Piemonte, nuove ondate di contagio”. Auguri…