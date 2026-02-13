L’Associazione Volontari Open Culture 2019 compie 5 anni

L’Associazione Volontari Open Culture 2019 ha celebrato il suo quinto anniversario con una serata speciale presso il Midnight di Matera.

Un momento di festa e condivisione che ha visto la partecipazione di circa 100 tesserati, uniti dal desiderio di stare insieme nel segno della semplicità, dell’amicizia e del divertimento.

L’evento rappresenta non solo un’occasione conviviale, ma anche un importante traguardo per l’Associazione, che in cinque anni ha costruito una comunità solida, partecipata e profondamente legata ai valori del volontariato.

A spiegare cosa accomuna i partecipanti – e, più in generale, tutti i tesserati dell’Associazione – è il Presidente Ferdinando Trotta a nome dell’intero Direttivo :

«Ciò che ci unisce è la gioia di donarsi alla comunità e l’umiltà della collaborazione gratuita. È questo spirito che ci accompagna da sempre e che continua a dare senso al nostro impegno quotidiano».

Il quinto anniversario di Open Culture 2019 diventa così un momento simbolico per celebrare il percorso svolto e rinnovare l’impegno verso una cultura della partecipazione, della solidarietà e del fare insieme.

La partecipazione della cittadinanza attiva nel supporto degli eventi culturali sarà un valore aggiunto anche per il 2026 dove la città di Matera affronterà le sfide legate alla nomina di “Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo”

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.