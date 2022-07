L’Associazione MATE E SOLISTI LUCANI Presenta il concerto “SAX CONCEPT”

Giovedì 21 luglio 2022, ore 21:00 presso la corte di Palazzo Viceconte a Matera si terrà il concerto “Sax Concept” a cura del quartetto di saxofoni “Soranno Sax Quartet”, composto dal M° Vito Soranno al sax soprano e da Marianna Di Ruvo al sax contralto, Innocenzo Oliva al sax tenore, Fabio Montemurro al sax baritono.

Sax Conception è un progetto originale e coinvolgente ideato dal M° Vito Soranno, docente di saxofono presso il Conservatorio E. R. Duni di Matera. Dal classico al jazz, dalla musica popolare alla musica da film, fino ai grandi classici della musica italiana; un repertorio vario, originale, interessante e divertente, alla scoperta del saxofono in tutte le sue affascinanti sfaccettature.

Il Saxofono, infatti, pur essendo uno strumento giovane, nato solo nella seconda metà dell’Ottocento, può essere molto versatile, in grado di eseguire repertori di epoche e generi diversi. Come scriveva il celebre compositore H. Berlioz:

«Il suo principale merito, secondo me, è nella variabile bellezza del suo accento, a volte grave e calmo, a

volte passionale, sognatore o malinconico, o vago come l’eco dell’eco, come il pianto indistinto della brezza

dei boschi; meglio ancora, come le vibrazioni misteriose di una campana molto tempo dopo che è stata percossa. Nessun altro strumento musicale esistente a me conosciuto possiede questa particolare sonorità, posta al limite del silenzio, la più bella voce grave fino a oggi conosciuta in musica».

È possibile acquistare i biglietti del concerto in prevendita presso Palazzo Viceconte in via San Potito, 7 Matera, oppure contattando l’Ass. Matè via mail: mate.solistilucani@gmail.com o telefonicamente al 3281587662.