L’Associazione Energheia promuove Corsi di Scrittura Creativa

Si terranno a Matera dal 4 al 9 settembre 2022 due Laboratori di scrittura creativa: “International Creative writing Course” e “PerCorsi di Energheia”, organizzati dall’associazione Energheia, con il coinvolgimento dell’Ambasciata di Spagna in Italia, della Sorbona, dell’Università degli Studi della Basilicata, DICEM di Matera e del Comune di Matera.

L’International Creative writing Course, alla sua seconda edizione, vedrà la presenza di scrittori e autori quali Giampiero Assumma, Edward G. Bell, Fernando Clemot, Emma Dubreucq, Álvaro Gil-Robles, Ulf Peter Hallberg, Tabea Hawkins, Silvana Kühtz, Roberto Riviello, Sylvain Briens, Alessandra Ballotti, Frédérique Toudoire-Surlapierre e si svolgerà in tre lingue diverse – spagnolo, francese e inglese – nell’ottica di una sempre più presente coscienza europea di interazione e scambio tra giovani provenienti da vari Paesi. Il corso, gratuito, è rivolto ai finalisti e ai vincitori del Premio Energheia Europa 2023, nonché a giovani scrittori e a chiunque voglia avvicinarsi al mondo della scrittura di età compresa tra i 18 e i 35 anni con una buona conoscenza di almeno una lingua tra quelle utilizzate durante il corso. “L’iniziativa che gli amici di Energheia ripropongono, dopo il buon esito dello scorso anno, rappresenta – a parere dell’Ambasciatore di Spagna in Italia, Miguel Ángel Fernández-Palacios Martínez – un modo per confrontare mondi e modi di pensare, trovando nella differenza l’arricchimento, superando l’egoismo del piccolo recinto, dove il confronto possa essere costruttivo e libero, in cui la parola più che mai è ancora lo strumento più potente di affermazione e di dissenso”. Nel secondo laboratorio gratuito: “PerCorsi di Energheia” – l’associazione volge la sua azione ai giovani autori dai 18 ai 30 anni con la presenza dei seguenti docenti: Alessio Arena, Maurizio Bettelli, Beatrice Cristalli, Antonella De Biasi, Monica Dell’Aglio, Tiziana D’Oppido, Federico Greco, Simona Messina e Gianluigi Trevisi. Sono previsti interventi teorici, lezioni, approfondimenti ed esercizi pratici, per scoprire che cosa vuol dire essere un narratore e che senso ha oggi raccontare storie. Saranno approfonditi la letteratura europea e i vari tipi di scrittura nel campo della musica, del teatro, del cinema e della letteratura. Per le iscrizioni occorre compilare gli appositi formulari inseriti nelle diverse locandine e si potrà accedere fino ad un massimo di 45 partecipanti per ciascun laboratorio. Entrambi i laboratori si svolgeranno presso la sede dell’Università di Matera, in Via Castello secondo i seguenti calendari:

Energheia International writing course 2023

PerCorsi di Energheia 2023 I partecipanti, al termine dei due percorsi, produrranno un racconto breve, elaborato durante le lezioni, che saranno raccolti in un’antologia digitale. La frequenza sarà obbligatoria. La data ultima di presentazione della propria candidatura, per aderire ad una delle proposte, è fissata per il 15 luglio 2023. Dopo alcuni giorni verrà pubblicato sul sito dell’associazione Energheia l’elenco degli ammessi ai corsi. Per quanto non previsto dai regolamenti di ciascun Corso, si applicheranno le decisione prese ad insindacabile giudizio degli organizzatori. Per informazioni: energheia@energheia.org