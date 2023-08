L’Associazione Antiusura Famiglia e Sussidiarietà non va in vacanza

L’Associazione Antiusura Famiglia e Sussidiarietà, con sede in Matera, “associazione riconosciuta che opera da oltre 10 anni fornendo assistenza e consulenza legale e finanziaria alle vittime dell’usura e ai soggetti in condizioni di sovraindebitamento, nonchè impegnata in iniziative volte a diffondere una cultura della legalità e dell’uso responsabile del denaro“, rileva in una nota che anche in questo “mese di agosto continuano ad arrivare all’Associazione Antiusura Famiglia e Sussidiarietà richieste di aiuto da parte di famiglie e piccole imprese in difficoltà economiche, sovraindebitate e impossibilitate ad accedere al credito legale.” E proprio “Il giorno 10 agosto u.s. – scrive Angelo Festa, Presidente dell’Associazione Famiglia e Sussidiarietà – abbiamo consegnato direttamente al Direttore della Filiale di Intesa SanPaolo di Matera, Angela Rosaria Vitulli, la richiesta di un prestito di 12 mila euro, da noi garantito al 100 per cento, formulata da una cittadina, sovra indebitata e a rischio di usura, per far fronte a un atto di pignoramento. Con Intesa SanPaolo l’Associazione ha sottoscritto un’importante Convenzione, ai sensi della Legge 108/96, per la prevenzione dell’usura e l’esclusione finanziaria di soggetti in difficoltà economica. La Commissione Tecnica dell’Associazione – aggiunge Festa – ha giudicato la richiedente meritevole di aiuto in base ai criteri stabiliti dal Ministero dell’Economia e Finanze che sono l’effettivo stato di bisogno,la serietà della ragione dell’indebitamento, la capacità di rimborso in base al reddito e/o alla situazione patrimoniale e fondate prospettive di sottrarre l’indebitato all’usura. L’Associazione Antiusura Famiglia e Sussidiarietà amministra il Fondo per la prevenzione del fenomeno antiusura che è alimentato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze allo scopo di favorire l’accensione di prestiti del circuito finanziario legale a persone, famiglie, ditte individuali e società di persone a gestione familiare, in condizione di fragilità socio-economica e a rischio di usura.” L’Associazione Famiglia e Sussidiarietà riceve su appuntamento telefonando al n. 3664487510 o inviando una e-mail a basilicatafamiglie@gmail.com.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.