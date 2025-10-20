L’Assessore alle Politiche Sociali Braia in visita agli asili nido cittadini

Un importante momento di ascolto e confronto diretto, volto a recepire le esigenze e le proposte provenienti da chi ogni giorno opera nei servizi educativi della città. E’ stato questo l’intento dell’incontro organizzato nei giorni scorsi dall’Assessore Comunale alle Politiche Sociali Angela Braia che ha fatto visita agli asili nido comunali per portare il saluto e la vicinanza dell’Amministrazione ai bambini, agli educatori e a tutto il personale delle strutture. Sono stati effettuati incontri nelle due strutture comunali, che contano complessivamente 140 posti, e nei sette asili nido privati accreditati, dove al Comune sono assegnati altri 70 posti.

Durante gli incontri, l’Assessore Braia, accompagnata dal funzionario dell’Ufficio Nido del Comune e dai responsabili dei soggetti gestori di ciascun asilo nido, ha avuto modo di raccogliere suggerimenti e osservazioni, anche in merito alle criticità riscontrate, ribadendo la disponibilità dell’Amministrazione a collaborare per individuare soluzioni concrete e condivise.

Sono emerse numerose proposte progettuali innovative da parte degli educatori, professionisti competenti e appassionati, che testimoniano l’alto livello qualitativo dei servizi educativi cittadini.

Particolare attenzione è stata riservata ai progetti di continuità educativa tra asili nido e scuole dell’infanzia, considerati fondamentali per accompagnare i bambini nel loro percorso di crescita e garantire una transizione armoniosa tra i diversi ordini di scuola.

“Questa visita – ha dichiarato l’Assessore Braia – è stata un’occasione preziosa per ascoltare direttamente la voce di chi ogni giorno si prende cura dei più piccoli con professionalità e dedizione. Vogliamo che i nostri servizi educativi siano sempre più luoghi di qualità, partecipazione e crescita condivisa”.

L’Amministrazione comunale continuerà a promuovere momenti di confronto e ascolto con le strutture educative, nella convinzione che la collaborazione e il dialogo costante siano la chiave per migliorare e rafforzare il sistema dei servizi alla prima infanzia, valutando ogni iniziativa e progetto con una programmazione che seguirà nel tempo.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.