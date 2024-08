L’assessore alla Sanità Cosimo Latronico in visita al centro Early Start di Chiaromonte

Pubblichiamo, a seguire, la nota della Regione Basilicata circa la visita, avvenuta nella giornata di ieri, dell’Assessore alla Sanità, Cosimo Latronico, al Centro Early Start di Chiaromonte (PZ). Un’eccellenza dedicata al supporto e alla guida delle famiglie con bambini con diagnosi d’autismo in età prescolare gestito dalla Fondazione Stella Maris Mediterraneo.

Un punto di riferimento prezioso non solo per il territorio lucano ma più in generale del Sud Italia, che diventa ancora più completo con l’altro presidio in essere presso il reparto di Neuropsichiatria Infantile dell’ Ospedale Madonna delle Grazie di Matera, che necessiterebbe anch’esso di attenzioni e interventi idonei ad evitare il suo depotenziamento nell’ambito di quella più generale disattenzione registrata (e denunciata a più riprese) verso l’intero nosocomio della Città dei Sassi. E’ auspicabile, dunque, che nei prossimi giorni l’attenzione dell’assessore alla Sanità, Cosimo Latronico, possa focalizzarsi anche su questa realtà a beneficio dei tanti piccoli utenti che ne usufruiscono. Di seguito la nota della Regione:

“L’assessore regionale alla salute, Cosimo Latronico, nella giornata di ieri ha visitato il Centro Early Start di Chiaromonte, un’eccellenza dedicata al supporto e alla guida delle famiglie con bambini con diagnosi d’autismo in età prescolare. Questo incontro è stato seguito da una riunione con il consiglio d’amministrazione della Fondazione Stella Maris Mediterranea Ets, durante la quale sono state discusse le attuali attività della fondazione e si sono gettate le basi per future iniziative e collaborazioni, in un dialogo interistituzionale atto a favorire la crescita delle progettualità e il rafforzamento delle future programmazioni. Il presidente della Fondazione, Mario Marra, ha espresso una sincera gratitudine all’assessore Latronico per la sua visita e per l’interesse dimostrato verso il lavoro svolto dal Centro Early Start. Marra ha sottolineato come “il sostegno delle istituzioni regionali è fondamentale per il continuo miglioramento dei servizi offerti, con l’auspicio di un sempre più rinnovato impegno e disponibilità a collaborare per il bene delle famiglie e dei bambini. Desidero ringraziare sinceramente l’assessore Cosimo Latronico per la sua visita e per il prezioso supporto che ha dimostrato”. Gestito dalla Fondazione Stella Maris Mediterraneo, nata nel 2009, il centro nasce nel 2017 e vede nell’incontro e nel confronto tra genitori e operatori fulcro fondamentale; nato in virtù di un Protocollo tra la Regione Basilicata e l’Istituto di ricovero a carattere scientifico “Stella Maris” di Calambrone (Pi), la struttura opera in stretta collaborazione con l’Asp. Il Centro ha accolto fino ad oggi circa 260 famiglie, con una percentuale del 60% di famiglie provenienti dalla Basilicata, il 20% dalla Calabria, il 10% dalla Campania, il 5% dalla Puglia e il restante 5% da altre regioni. L’incontro con l’assessore ha permesso di rivedere i progressi compiuti e di discutere nuovi progetti e strategie per il futuro, con l’obiettivo di ampliare e migliorare ulteriormente i servizi offerti dal centro. La visita di Latronico ha rappresentato un’importante opportunità per rafforzare il legame tra le istituzioni e le organizzazioni locali, assicurando che le risorse e le politiche regionali continuino a sostenere efficacemente le necessità delle famiglie, non solo lucane, che si rivolgono al Centro.”