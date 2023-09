L’ASM supporta e partecipa a “Race for the cure”

In vista della tappa di “Race for the cure” che si terrà a Matera dal 29 settembre al 1 ottobre, la ASM rende noto di aver “provveduto a creare la propria squadra per supportare e partecipare all’iniziativa di prevenzione dei tumori al seno che rientra nella mission delle Aziende sanitarie.” E, “Al fine di formare una squadra numerosa che diffonda il messaggio” alla base della manifestazione “ l’ASM sta raccogliendo adesioni sia tra i dipendenti che tra gli stakeholders (portatori di interesse) dell’Azienda attraverso i diversi canali di comunicazione.” Inoltre, “L’ASM sta collaborando attivamente con KOMEN Italia per la promozione e il supporto delle iniziative a favore delle donne sia per prevenire che per affrontare i percorsi di cura. Qualche giorno fa infatti è stato inaugurato presso l’Ospedale Madonna delle Grazie la sede del Comitato Basilicata” dell’associazione.” Si ricorda, infine, che per partecipare alla corsa è possibile iscriversi al seguente link : https://www.raceforthecure.it/race/iscrizione/35/iscrizione/0

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.