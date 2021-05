Dopo il tutto esaurito delle prenotazioni nell’arco di poche ore per l’iniziativa “Open Day Johnson & Johnson” per la fascia 40 – 79, “l’ASM, insieme all’Amministrazione Comunale della città di Matera, ha deciso di continuare con la somministrazione J&J nelle giornate del 24, 25 e 26 maggio.”

“Si auspica –è scritto nel comunicato che annuncia il prosieguo – l’adesione alla campagna vaccinale anche di quella parte della popolazione over 60 che, per motivi tecnico logistici, non è ancora riuscita ad accedere alla prenotazione.

Le dosi di vaccino a disposizione sono 850 e verranno somministrate dalle ore 15 alle ore 20, presso la Sala Consiliare Pasolini” sita in Via Sallustio, all’interno del Centro Commerciale “Il Circo”.

Il link alla piattaforma di prenotazione è consultabile sulla home page del sito istituzionale dell’Azienda Sanitaria di Matera.

Si ricorda di compilare tutta la documentazione scaricabile dal sito in modo da agevolare le operazioni di somministrazione e rispettare i tempi di prenotazione.”