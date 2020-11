Dopo il modesto esito dei tentativi precedenti (forse perchè poco appetibili le condizioni per chi si deve spostare per pochi mesi e senza prospettive) di reclutare nuovo personale infermieristico e socio sanitario,

“L’ASM ha pubblicato un” nuovo “avviso pubblico per soli titoli, volto all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di OSS interessati al conferimento di incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa, al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie sanitarie ed assistenziali correlate all’emergenza epidemiologica in atto, e un avviso pubblico per per soli titoli, volto all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di Infermieri interessati al conferimento di incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa, anch’esso al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie sanitarie ed assistenziali correlate all’emergenza epidemiologica in atto.

Gli avvisi sono stati pubblicati sul sito sul sito internet aziendale www.asmbasilicata.it oggi (13/11/2020) e rimarranno aperti sino al settimo giorno successivo a quello di pubblicazione, vale a dire sino al 20/11/2020, attesa l’estrema urgenza di pervenire in tempi brevi al reclutamento del personale sanitario di che trattasi.

Gli incarichi avranno una durata massima non superiore al 31.01.2021, tacitamente prorogabile fino al perdurare dello stato di emergenza eventualmente disposto dal governo nazionale.”

Speriamo che ci sia chi risponda, perché ne abbiamo bisogno, ma davvero ci si doveva ridurre all’ultimo minuto per fare questi bandi? E davvero si pensa che in queste condizioni di emergenza ci sia gente che si sposti da un posto all’altro per pochissimi mesi?

Siamo alla disperazione, altro che programmazione di una emergenza ampiamente annunciata.