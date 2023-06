L’ASM cerca medici per guardie mediche turistiche a Matera e sulla costa Jonica

“L’azienda sanitaria locale di Matera cerca medici per le guardie mediche turistiche da istituire anella Città dei Sassi e nelle zone di villeggiatura della fascia jonica lucana, nei mesi di Luglio ed Agosto.” Lo rende noto l’azienda sanitaria materana facendo presente che: “L’avviso che scade il prossimo 15 giugno è rivolto ai medici di medicina generale che possono inviare la loro manifestazione di interesse all’indirizzo pec asmbasilicata@cert.ruparbasilicata.it indicando nell’oggetto: “Guardie mediche turistiche” insieme ai dati richiesti. L’avviso integrale è sul sito ufficiale www.asmbasilicata.it.

La guardia medica turistica è un servizio che garantisce una copertura di assistenza medica e sanitaria ai turisti. Normalmente è possibile fruirne in orario diurno nei giorni feriali, ma anche in quelli festivi e prefestivi. In orario notturno le prestazioni sono, invece, fornite dal servizio medico di Continuità Assistenziale. La guardia medica turistica, come suggerisce il nome, viene attivata nelle località turistiche nei periodi di alta stagione ed è indirizzata proprio ai villeggianti, ovvero a coloro che non vi risiedono stabilmente.”