L’ASM attiva sull’APP “IO” il servizio di notifica delle prenotazioni CUP

L’Azienda Sanitaria Locale di Matera ha attivato il servizio di notifica degli appuntamenti prenotati al Cup (Centro Unico Prenotazioni) per gli utenti possessori dell’applicazione IO, l’app che consente di interagire, in modo semplice e sicuro, con i servizi pubblici locali e nazionali, direttamente da smartphone. Ogni volta che si prenota una prestazione al Cup, come una visita o un esame, gli utenti in possesso dell’app IO ricevono sul telefonino un promemoria con le informazioni relative al giorno e all’ora dell’appuntamento oppure lo spostamento o la disdetta di una prestazione sanitaria. Oltre che sull’app IO, la notifica arriva agli utenti anche sul telefonino come sms, in modo da avere un doppio promemoria. L’Azienda Sanitaria di Matera è la prima in Basilicata ad attivare questo utile servizio che consente, inoltre, di ricevere un avviso quando è disponibile un nuovo documento o referto sul Fascicolo Sanitario Elettronico per procedere, così, alla consultazione online o allo scaricamento del documento.

“Si tratta di un’iniziativa che va a beneficio sia dell’Azienda che dei pazienti -afferma il Direttore Generale dell’ASM, Maurizio Friolo- in quanto mira a contenere il fenomeno del cosiddetto no-show ovvero quello dei pazienti che fissano un appuntamento per poi non presentarsi, spesso a causa di una banale dimenticanza, contribuendo però così ad allungare le liste d’attesa. La nostra visione punta a rendere sempre più semplice ed efficace l’interazione tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione anche attraverso utility digitali come questa che abbiamo attivato per primi in Basilicata”.

Tramite l’app IO è possibile ricevere anche avvisi relativi agli appuntamenti di telemedicina, come la prenotazione, il promemoria, lo spostamento e la disdetta di una televisita sulla Piattaforma regionale di Telemedicina – POHEMA.