L’ASD Nuova San Mauro…in campo contro la violenza sulle donne

San Mauro Forte, nella Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne, è scesa letteralmente “in campo“. Ieri, infatti, alle 14.30, sugli spalti dello stadio cittadino, vicino gli spogliatoi, lungo la rete di recinzione scarpette rosse a ricordare la tragica mattanza che si consuma a danno delle donne e che nel nostro Paese ha già visto oltre 100 femminicidi nel 2023. E’ stata una iniziativa organizzata dalla squadra di casa, l’ASD Nuova San Mauro ,per l’appunto, che si è svolta prima del fischio di avvio della partita di campionato (2^ categoria, Girone C) contro lo Sporting Abriola nella 6^ giornata di andata. Prima dell’inizio del match è stato pronunciato un breve discorso sul tema ed è stato osservato un minuto di silenzio.

L’iniziativa dell’ASD Nuova San Mauro Forte non è certamente estemporanea in quanto si inquadra in una funzione svolta nella comunità, da quando è nata il 1° ottobre 2019 (https://giornalemio.it/sport/san-mauro-forte-torna-il-calcio-a-11-con-la-asd-nuova-san-mauro/), di aggregazione sociale oltre che sportiva, come la 1^ festa dello sport organizzata lo scorso agosto (https://giornalemio.it/sport/successo-della-1-festa-dello-sport-organizzata-dalla-asd-nuova-san-mauro/). Tant’è che stanno per essere annunciate anche ulteriori iniziative per il periodo natalizio. Tornando alla giornata calcistica, per la cronaca, l’incontro si è concluso con la prima vittoria, conseguita con un sonoro 5-1 sulla squadra ospite di Abriola. Un successo che arriva comunque dopo una striscia di 5 giornate di imbattibilità. Questo campionato è partito con una grossa novità per la società calcistica del piccolo comune della collina materana: è stata, infatti, avviata l’affiliazione con il Potenza Calcio Social Club. Al momento l’ASD Nuova San Mauro è al terzo posto in classifica con 12 punti, dopo l’ANZI 13 punti, e solo a quattro dalla prima: Comprensorio Bradanico 16 punti. Queste le partite in calendario:

Per chi volesse seguire la squadra anche in trasferta, sulla pagina social viene comunque assicurata la diretta degli incontri.