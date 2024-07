L’ASD Centro danza Matera ha chiuso con una 3 giorni l’anno accademico

Con una intensa ed impegnativa tre giorni si è concluso l’anno accademico 2023/2024 dell’A.S.D Centro danza di Matera diretto da Mary D’Alessio. Un anno in cui le giovani allieve hanno avuto la possibilità di esprimersi a livello regionale e nazionale, conseguendo importanti riconoscimenti (https://giornalemio.it/cronaca/a-firenze-podio-nazionale-per-le-allieve-dellasd-centro-danza-di-mary-dalessio/). Le prime due giornate (che hanno contemplato classi di formazione e performances) sono state ospitate nell’incantevole location di Palazzo Viceconte (già Palazzo Venusio), un palazzo nobiliare del XVI secolo, collocato nel suggestivo centro storico della Città dei Sassi.

Il 24 giugno è iniziato con uno stage di “Contemporaneo” diretto dalla maestra Caterina D’Angelo, comprendente un “intermedio/ avanzato e due classi kids”. Quindi, a seguire, una lezione aperta dei corsi di propedeutica alla danza condotta dalla stessa Mary D’Alessio, con i “piccoli topolini” della scuola che hanno dimostrato come attraverso il gioco si apprendono le basi della Danza…e forse l’inizio di una passione. Bravissimi ed emozionatissimi hanno svolto egregiamente la lezione sostenuti dagli sguardi amorevoli di genitori e parenti. Un primo grande successo per loro, scandito dai tanti applausi a scena aperta.

Il 25 giugno, si sono invece svolte due lezioni aperte dei corsi I° e II°-III° accademico, oltre al gruppo “grandi” che ha messo in scena una serie di performance coreografate dalle maestre Mary D’Alessio e Francesca Giacoia, alcune delle quali premiate nei concorsi nazionale di Campi Bisenzio (maggio 2024) e regionale di Potenza (aprile 2024). Genitori, parenti ed amici -costituenti il folto pubblico di questa seconda giornata- sono stati accolti solennemente nell’atrio del palazzo dalle allieve e dalla stessa direttrice-maestra Mary D’Alessio (trasformatasi nell’occasione in Cicerone), quindi accompagnati nell’antico salone che ha reso maggiormente suggestiva e magica l’atmosfera i cui sono andate in scena le esibizioni.

Al termine delle stesse, tra saluti ed abbracci è emerso forte il legame di famiglie ed allieve con questa scuola che, dal 1989 in cui è nata, si propone come solido e qualificato punto di riferimento per la formazione nella Danza (alcuni giovani allievi hanno fatto di questa passione il loro lavoro), perseguendo in modo rigoroso e professionale gli obbiettivi artistico-sportivi per cui è nata.

Nell’occasione la direttrice Mary D’Alessio ha stigmatizzato “l’assenza di uno spazio consono alla danza nella Città dei Sassi che ha mancato di cogliere l’occasione in cui è stata Capitale europea della cultura per realizzare un sito polivalente che potesse accogliere discipline come la nostra”.

Le attività dell’ultima delle tre giornate (26 giugno) si sono svolte nei locali della stessa scuola di danza di via Guglielmo Marconi, collocata dinanzi al punto da cui -nella giornata più lunga dei materani- parte il carro trionfale della Bruna. Prima un corso di trucco scenico, con la makeup Artist Francesca Colangelo, che ha consentito alle ballerine del corso avanzato l’opportunità di imparare le basi di un trucco teatrale ed essere così pronte ed autonome nei concorsi e spettacoli, ma anche solo per valorizzarsi e prendersi cura del proprio aspetto. Quindi, un corso di hip-hop con il maestro Marco De Toma, talentuoso ballerino e maestro di danze urban e free style, che ha condotto una classe con i gruppi intemedio ed avanzato, curiosi ed entusiasti di studiare uno stile nuovo. Alla fine di tanta energia spesa e tanto sudore, l’arrivederci al nuovo anno, portandosi dentro le belle esperienze vissute e che hanno arricchito il bagaglio personale, umano ed artistico di ognuna delle allieve del Centro Danza.