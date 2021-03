Si chiama “Lasciati assorbire da una causa giusta” la nuova campagna degli store COOP lanciata in occasione della Festa della donna ma che va oltre la giornata dell’8 Marzo.

la campagna Close the Gap, riduciamo le differenze- mira a sensibilizzare i legislatori sui costi troppo alti degli assorbenti utilizzati dalle donne a cui viene applicata una aliquota IVA del 22% anzichè una del 4% come i prodotti alimentari o sanitari di prima necessità.

In Italia, infatti, gli assorbenti femminili hanno la stessa IVA di un bene di lusso, il 22%. Come il vino, le sigarette, l’abbigliamento. I beni necessari, come il pane e il latte, sono invece al 4%.

Negli altri Paesi non è così. In buona parte d’Europa la tassazione è azzerata e in alcuni Paesi sono al vaglio analoghe misure. Dove le donne governano (vedi Scozia e Nuova Zelanda con le premier e Francia con la ministra dell’istruzione) siamo alla distribuzione gratuita degli assorbenti alle donne o alle studentesse.

Le disparità di genere si combattono anche nel carrello della spesa, basti pensare che un pacco medio di assorbenti costa in genere circa 3 Euro diventando così da bene di prima necessità a bene di lusso.

E così fino al 13 marzo in tutti i negozi Coop i prezzi di tutti gli assorbenti verranno ribassati come se l’IVA fosse al 4% ed è possibile anche firmare una petizione

https://www.change.org/p/stop-tampontax-il-ciclo-non-%C3%A8-un-lusso?use_react=false

È una scelta simbolica per spronare i legislatori verso una scelta di giustizia.