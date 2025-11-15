E la canzone ”L’italiano” del compianto Toto Cutugno ci sta tutto per ringraziare,e i turisti lo apprezzano, quanto tre amici con la passione per la musica fanno quando gli va per passare un’oretta spensierata in piazza Vittorio Veneto, sotto l’ombrellone di un caffè, cantando canzoni di successo. Così ” O surdato ‘nnamurato” con il ritornello di ” Oi vita, oi vita mia”, ” Azzurro”, ” Tanto pe’ cantà”, ”Io vagabondo” riempiono di note una parte della piazza. A qualcuno dà fastidio e vorrebbe solo silenzio… Ottavio Gurrado,Giovanni Di Serio e Giuseppe Magro, tre amiconi legati da una passione comune, tirano dritto e rifiutano, come è capitato, che qualcuno regali loro danaro. Non sono posteggiatori. Vogliono solo cantare per passione.Per questo contano gli apprezzamenti dei materani e dei turisti che ripetono i ritornelli delle canzoni. ‘Lasciateci cantareee. Siamo materani!”ù

