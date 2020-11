Una iniziativa da cui farsi contagiare, eccome. E’ “Libriamoci 2020” che torna in tutta Italia dal 16 al 21 novembre 2020 coinvolgendo le scuole attraverso le giornate di lettura.

Tema istituzionale dell’edizione 2020 è Positivi alla lettura, mentre i filoni tematici a cui ispirarsi sono sostanzialmente tre: Contagiati dalle idee, Contagiati dalle storie, Contagiati dalla gentilezza.

Leggere storie, motivare alla lettura, accrescere l’amore per i libri e il desiderio di scoprire nuovi finali è l’obiettivo che i docenti dell’istituto comprensivo del capoluogo lucano, si pongono aderendo al progetto nazionale. Significativi sono gli argomenti suggeriti dall’edizione 2020. Quasi in concomitanza con la Giornata Mondiale della Gentilezza (13 novembre), LIBRIAMOCI 2020 intende contagiare i piccoli lettori con atteggiamenti di speranza e di “positività” che si collegano ai sempre attuali temi dell’inclusione, dell’accoglienza dell’altro e della solidarietà. Alcune delle letture proposte durante la settimana di LIBRIAMOCI: Il punto, Il seme della gentilezza, Un amico per Dragone, Il grande gigante gentile.

“Nonostante le difficoltà legate alla pandemia da coronavirus, l’IC Lorenzo Milani aderisce ancora una volta alla settimana di letture nelle scuole. Ormai è consolidato l’appuntamento del nostro istituto con LIBRIAMOCI. Tante sono le classi che hanno aderito con diverse attività. Non è facile colmare il disagio di non poter ospitare lettori volontari in presenza. Ci siamo affidati alla tecnologia utilizzando, dove è possibile, collegamenti in modalità sincrona. La scuola ancora una volta non si ferma e intende sostenere attività di crescita personale dei docenti e degli alunni.” Così la Dirigente Scolastica, prof.ssa Marcella Anna Marsico inaugura la settimana di lettura ad alta voce nelle scuole.

ISTITUTO COMPRENSIVO “L.MILANI”-POTENZA QUARTO