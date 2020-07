Persona semplice, concreta, l’ing. Salvatore Tafaro, fino a poche ore fa alla guida del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Matera, di poche parole si è contraddistinto per professionalità ed efficacia nel lavoro quotidiano a Matera, tanto da lasciare un ottimo ricordo tra i suoi collaboratori e sul territorio. Nelle parole di commiato, prima di raggiungere Trapani, un pezzo del suo cuore che resterà legato a Matera e ai 31 comuni della provincia. Il mondo è piccolo e prima o poi ci si incontra. Buon lavoro e arrivederci, comandante.



“Come ormai voi tutti sapete, nei prossimi giorni assumerò il Comando dei Vigili del Fuoco di Trapani. I due anni trascorsi a Matera sono stati molto entusiasmanti e impegnativi sotto ogni punto di vista. Nel 2019 l’anno di Matera Capitale Europea della Cultura con i tantissimi eventi, anche complessi per affollamento e specificità dei luoghi. Tutto riuscito nel migliore dei modi, anche soprattutto al magnifico e professionale apporto del mio personale del Comando che sembravano, nei momenti più critici, moltiplicarsi! Poi è arrivato il tempo del COVID-19, questa gravissima emergenza sanitaria che ci ha costretto a modificare drasticamente non solo le nostre abitudini ma anche le procedure tecniche di intervento.

Eppure anche in questo caso i Vigili del Fuoco di Matera hanno saputo superare tutte le difficoltà! E’ anche per questo motivo che a malincuore lascio Matera, perchè so che lascio persone preparate e valorose sia dal punto di vista operativo che amministrativo. Ma devo andare perchè un funzionario dello Stato svolge un servizio.

Saluto tutte le Amministrazioni locali e dello Stato, con le quali vi è stata sempre la massima collaborazione, segreto quest’ultimo della riuscita delle innumerevoli iniziative, eventi e emergenze.

Ringrazio il Sig. Prefetto, dott. Rinaldo Argentieri, con il quale vi è stata subito la massima intesa, insieme alla Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza.

Un pensiero affettuoso rivolgo al Sindaco Raffaello De Ruggieri, che per Sua iniziativa, insieme a tutto il Consiglio Comunale, ha deliberato la cittadinanza onoraria di Matera al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, riconoscendo così l’opera meritoria svolta dalle donne e dagli uomini dei Vigili del Fuoco di Matera.

Non posso fare a meno di ricordare il grande Presidente della Provincia, Avv. Piero Marrese, persona molto dinamica e attenta alle tematiche del territorio.

E’ sua, insieme al Sig. Prefetto, l’iniziativa di istituire un tavolo tecnico per stabilire protocolli anti-Covid a beneficio delle attività produttive, sempre pensando al bene comune.

Molto è stato fatto ma molto si deve ancora fare come la realizzazione del nuovo distaccamento di Marconia, autorizzata ad Aprile scorso dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, il potenziamento del Distaccamento di Policoro, il Campo macerie e addestramento a servizio del polo didattico di Ferrandina.

Chiudo con un abbraccio ai miei Funzionari che, anche se in numero ridotto, sono sempre riusciti a portare a termine i loro compiti. Arrivederci Matera, sempre Capitale Europea della Cultura!!!”

Ringranziamenti del Consigliere regionale Luca Braia per il lavoro svolto a Matera dall’ing. Tafaro e dai Vigili del Fuoco

“L’ottimo lavoro svolto dall’ing. Tafaro nella nostra comunità materana, sono certo proseguirà nella sua prossima destinazione a servizio dello Stato. Con lui avevamo costruito diverse cose importanti, dall’incremento del servizio dei Vigili Del Fuoco in città, sino al servizio aggiuntivo per Matera 2019. Doveroso un saluto e ringraziamento, a cui aggiungo le mie personali congratulazioni, per il grande lavoro svolto dal Comandante provinciale Salvatore Tafaro – che oggi passerà le consegne perché si trasferirà a Trapani – per la città dei Sassi, in un momento storico che ha visto la città affrontare la complessità di Matera 2019 e il periodo di emergenza e ora post Covid. I due anni passati a Matera sicuramente sono stati sicuramente intensi e impegnativi e hanno visto i VVFF impegnati a sovrintendere la sicurezza collettiva in numerosi eventi, anche complessi, con una gestione puntuale e professionale dell’affollamento – anche turistico – nella specificità dei luoghi di una città contemporaneamente antica e moderna. Un impegno e dedizione di tutti gli uomini e le donne impegnati in questi anni che è valso anche il riconoscimento della cittadinanza onoraria materana al Corpo del Vigili del Fuoco. Il Consiglio Comunale, infatti, su iniziativa del Sindaco deliberò la cittadinanza onoraria di Matera al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dando forse uno dei più grandi riconoscimenti all’opera meritoria e instancabile svolta dalle donne e dagli uomini dei Vigili del Fuoco di Matera.