Ma dove va l’assessore in bicicletta…senza nemmeno una pista che l’aspetta? O forse no, chissà… lascia ora per raddoppiare domani. Mai lasciare le cose a metà….

Specie i danni, come quello combinato dagli inizi del 2019 con la clamorosa distruzione dell’unica pista ciclo pedonale rimasta a questa che fu la Capitale europea della cultura. Con una decisione (il doppio senso di marcia veicolare) per altro in palese contrasto con una deliberazione di giunta comunale che disponeva ciò solo nelle giornate delle manifestazioni alla Cava del Sole: una decina in tutto!

Risultato? Quella pista è stata polverizzata, come i 250 mila euro di danaro pubblico che era costata (era stata aperta pochi anni prima). Una ex pista ancora oggi frequentata (a proprio rischio e pericolo) da centinaia di podisti.

Nella elencazione delle meraviglie del suo operato diffuso in questa occasione, ovviamente di questo non fa menzione (così come ha fatto ogni qual volta l’argomento è stato sollevato sui media, così fece in consiglio comunale in risposta ad una specifica interrogazione). Cosi come sorvola sulla incongruenza tra la emanazione di bandi per l’acquisto di bici e la completa assenza di piste ciclabili in città.

Insomma, ci lascia -come assessore- uno dei tanti esemplari di politicanti ad orecchio di cui è vittima la città e di cui i più non sentiranno la mancanza. Di cui nessuno ricorderà qualcosa, tranne coloro che sono stati danneggiati dalle sue decisioni e che ogni giorno percorrono a piedi o in bici quel tratto tra il cimitero e Borgo Venusio.

Sarebbe auspicabile che gli succedesse qualcuno un po più valido e attento a ripristinare quanto distrutto per avviare questa città verso un percorso di mobilità alternativa per davvero europea.

Ma è forse chiedere troppo a questo convento e in primis al priore che ha fatto finta di niente…..

Bisogna augurarsi che qualcosa di meglio venga fuori dal rinnovo oramai prossimo di Sindaco e Consiglieri comunali.

Ma, per la cronaca, ecco a seguire la missiva con cui l’ing. Angelo Montemurro ha rassegnato le proprie dimissioni a De Ruggieri :

Caro Sindaco, dopo 18 mesi di intenso e proficuo lavoro insieme, di progetti condivisi e di realizzazioni importanti, a conclusione di Matera Capitale Europea della Cultura 2019, con la presente, sono a rassegnare formalmente le mie dimissioni dalla carica assessorile, da Te affidatami nel Luglio 2018. Tale decisione trae origine da motivazioni di natura esclusivamente personali: per me è diventato sempre più problematico riuscire a conciliare impegni professionali e familiari con l’azione amministrativa di governo.

Per i motivi sopraesposti le mie dimissioni devono essere intese come assolutamente irrevocabili.

Ho cercato di svolgere il mandato con tenacia, umiltà e correttezza, mettendo a disposizione dell’intera comunità le mie competenze ed il mio tempo, sottraendolo sempre di più al mio impegno professionale e spesso anche alla mia famiglia. Per questi motivi ritengo corretto e doveroso, dopo la chiusura dell’anno da Capitale Europea della Cultura, restituire la delega affidatami, con la certezza che Tu saprai effettuare una scelta giusta e lungimirante nell’individuare il mio sostituto al quale metto a disposizione la mia modesta esperienza per coadiuvarlo nella sua futura attività amministrativa. Allo stesso modo, la mia esperienza e la mia competenza restano al servizio della Città di Matera, che necessita dell’impegno e della dedizione di tutti noi, nessuno escluso, per consolidare il ruolo centrale della nostra città come faro per il Sud.

Approfitto di questo momento per ringraziare, in primis, i cittadini materani che ho avuto l’onore di rappresentare in quest’anno così importante per Matera; grazie per la vostra amicizia, per le vostre critiche e per le vostre idee.

Sindaco, vorrei esprimere gratitudine e rinnovare la mia profonda stima ed amicizia nei Tuoi confronti, dei colleghi Assessori, dei Consiglieri di maggioranza e di opposizione, del Partito Democratico e della Lista Insieme che hanno condiviso con me la passione e l’impegno nell’espletamento del ruolo politico-amministrativo, che parte, vorrei sottolinearlo, come consigliere comunale eletto nella lista Insieme costola del PD. Ti ringrazio di cuore per avermi dato l’opportunità di vivere un’esperienza per me molto positiva, che ha contribuito in modo determinante alla mia crescita umana, professionale e politica. Da ultimo, ma non per importanza, ringrazio i dirigenti e tutti i dipendenti comunali, in particolare quelli dei miei settori di riferimento (Trasporti e Polizia Locale), per la disponibilità ed il supporto offertomi durante il mio mandato: il loro lavoro è una vera risorsa per la nostra comunità. Ringraziandoti ancora per avermi offerto l’onore e la possibilità di potermi mettere al servizio della mia Città, auguro a Te ed all’intera Amministrazione, Buon Lavoro!

Ad maiora! Evviva Matera

Cordialmente

Ing. Angelo Montemurro

……. la nota integrale con il bilancio della propria attività svolta da assessore alla mobilità nel corso del 2019:

“Alla fine della mia esperienza amministrativa come Assessore alla mobilità e Polizia Locale, non posso esimermi dal tracciare un bilancio dell’attività svolta.

Com’è noto l’anno 2019 ha rappresentato per Matera la consacrazione della città a livello internazionale quale Capitale Europea della Cultura. Tale grandissimo risultato ha comportato un aumento esponenziale del flusso turistico oltre allo svolgimento di numerose manifestazioni ed eventi (capodanno Rai, Cerimonia di apertura 2019, ponte primaverile, bersaglieri, fidas, confraternite, gay pride, cerimonia di chiusura), con problematiche di circolazione, traffico e parcheggi cui si è cercato di far fronte nella maniera più egregia possibile, considerando le esigue risorse umane a disposizione, ed in totale assenza di infrastrutture predisposte.

Al momento del mio insediamento (un anno e mezzo fa) la situazione non posso, e credo noi tutti non possiamo, dire fosse delle più rosee .

Basti pensare che vi era il doppio senso di marcia in via della beccherie o che i turisti che arrivavano in autobus a Matera venivano lasciati nei pressi dell’area di cantiere delle FAL in piazza Visitazione, luogo spesso sporco, non attrezzato e quindi non idoneo.

I primi provvedimenti alla circolazione sono stati quelli dell’istituzione del senso unico in via delle beccherie, che ha portato ad una riduzione dei veicoli nei luoghi sensibili come appunto via delle beccherie e via del corso e l’istituzione di un terminal bus per gli autobus extraurbani in piazza Matteotti.

Da ottobre 2018, su suddetto terminal, in maniera disciplinata, arrivano e sostano quotidianamente sia gli autobus degli studenti fuori sede che gli autobus turistici che effettuano manovre di carico e scarico degli stessi in totale sicurezza e con grande efficacia ed efficienza. Per far ciò si è dotata l’area di sosta di segnaletica orizzontale e verticale, di pensiline per il ricovero dei passeggeri, di servizi igienici e di panchine per il riposo dei tanti studenti e turisti che quotidianamente affollano la città.

Mi inorgoglisce sottolineare che in un anno non c’è stata una lettera, una mail o un post di lamentela sul terminal bus realizzato che ha permesso a migliaia di persone, giornalmente ed attraverso i “boulevard”, di raggiungere la centralissima piazza vittorio veneto in totale sicurezza.

Nel corso dell’anno, abbiamo provveduto ad attivare le strategiche e frequentatissime navette aeroportuali Bari-Palese e Matera-Ferrandina Scalo, ma anche tre nuove linee di trasporto pubblico locale

• Linea Sassi

• Linea Murgia

• Linea La Martella

Abbiamo attuato la convenzione con Fondazione e Miccolis per l’utilizzo, quale titolo di viaggio sul TPL, del passaporto culturale della fondazione.

Abbiamo ideato e pubblicato due bandi per un importo complessivo di 400.000 € per la concessione del contributo per l’acquisto di più di 1.000 biciclette a pedalata assistita.

Abbiamo installato in tutte le scuole medie inferiori e superiori, delle rastrelliere per la sosta delle biciclette, ed altre rastrelliere di nuova generazione saranno installate in luoghi centrali della città.

Per quanto concerne la polizia locale invece:

Abbiamo concluso la procedura concorsale per l’assunzione di 3 ufficiali della polizia locale e

per altri 10 agenti di polizia locale.

Non solo abbiamo concluso la procedura di mobilità per l’assunzione del comandante di polizia municipale ma abbiamo provveduto alla consegna delle divise per tutti gli agenti di polizia e la stessa è stata dotata di mezzi ed attrezzature adeguate al loro fondamentale servizio (radio, auto, moto).

Abbiamo completato la procedura per la previdenza integrativa “Fondo Perseo” per la Polizia Locale, e si stanno avviando, inoltre, le procedure di gara per i lavori della nuova sede della polizia locale in via Lazazzera nell’ex sede dell’Università.

Abbiamo assegnato ulteriori 6 autorizzazioni per l’esercizio dell’attività da rimessa di noleggio con conducente (NCC) e ulteriori n. 3 licenze per l’esercizio del servizio pubblico da piazza (TAXI).

Abbiamo modificato: gli orari dei servizi manutentivi e gli orari delle imprese confinandoli negli orari di effettivo servizio (7-18), gli orari di transito nei sassi per consentire il flusso regolare dei pedoni durante tutti i festivi e prefestivi estendendo la ZTL ad H24 ed abbiamo abolito la finestra centrale di transito nei sassi per consentire il flusso regolare dei pedoni durante tutto l’arco della giornata. Stiamo provvedendo ad installare il sistema delle telecamere in uscita nella ZTL per assicurare il rispetto degli orari per le categorie che da disciplinare godono di accessi con varie finestre.

Abbiamo, ancora, concluso l’iter di affidamento del Put e del Pums. A novembre sono partite le analisi dei flussi di traffico, mentre nei mesi di dicembre e gennaio si è avviata la fase della partecipazione democratica per poter consentire alla città di esprimere gli obiettivi e gli strumenti connessi per addivenire ad un progetto organico di mobilità urbana e questo perché crediamo fortemente che non è possibile improvvisare né soprattutto sbagliare. Occorre avere i dati di partenza per definire il quadro conoscitivo: stabilire, tutti insieme, gli obiettivi che vogliamo raggiungere, fissare gli strumenti idonei ed i mezzi appropriati, per poi lasciare lavorare i professionisti del settore che devono, sulla scorta dei dati rilevati e degli obiettivi prefissati, provare a trovare soluzioni di mobilità sostenibile adeguate.

In conclusione, fermo restando che si poteva fare certo di più e meglio, credo che l’immagine che la città ha restituito al mondo esterno è stata quella di una città organizzata ed accogliente che ha creato percorsi protetti e sicuri per l’accesso al centro storico e non solo.”