L’ascensore non funziona. Consigliere Caponetto, intervenga!

Carta, penna e calamaio, si diceva un tempo…Oggi servono firma digitale, la pec, per notificare un atto con l’auspicio che questioni sollevate e rimaste senza risposta, come quello delle barriere architettoniche e similari, vengano risolte. E così la vicenda del mancato funzionamento, a Matera, dell’ascensore a servizio dell’auditorium musicale ” Raffaele Gervasio” di piazza San Francesco d’ Assisi è giunto all’attenzione del Ministro per le disabilità , il conisgliere Antonio Caponetto, responsabile dell’ufficio disabilità presso la Presidenza del consiglio dei ministri. A farlo il concittadino Pio Abiusi, che ha la costanza di un mastino, tanto da descrivere con tutta la documentazione del caso il ”perchè? e il per come?” ai disabili non sia possibili accedere con quell’unico ascensore a spettacoli ed eventi dei luoghi. Per la città non è una bella pagina. L’auspicio è che, aldilà della puntuale segnalazione, la questione venga affrontata e risolta in maniera duratura. Non ci sembra una questione insormontabile. Servono buon senso e concretezza. Pio Abiusi, per qualcuno un rompiscatole, che non si fa passare la mosca al naso, continua a guardarsi intorno e a intervenire laddove mostra perplessità. Prima con una richiesta di chiarimenti,suggerimenti, richiesti e se qualcuno continua a non voler sentire- come ha fatto ripetutamente per la Cava del Sole- prende e scrive. Lui li aveva avvisati.



LA NOTA DI ABIUSI AL CONSIGLIERE CAPONNETTO

ufficio.disabilita@pec.governo.it

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministro per le disabilità

Ufficio per le politiche in favore

delle persone con disabilità

alla C.A. del

Cons. Antonio Caponetto

R O M A

Oggetto:Auditorium Gervasio di Matera: mancato accesso disabili.

Egregio Consigliere,

veniamo ad interessare Lei direttamente con animo pieno di mestizia e contemporaneamente rabbia

per coloro che versano in condizioni di disabilità e si vedono precluso l’accesso a spettacoli culturali

proprio a Matera che è stata Capitale Europea della Cultura nel 2019 e malgrado siano state spese

molte risorse, sicuramente troppe, per il superamento delle barriere architettoniche.

Dal portale turistico del Comune di Matera si legge che:

L’Auditorium Gervasio è un teatro ipogeo di circa quattrocento posti a sedere intitolato a Raffaele

Gervasio, un compositore italiano attivo in molteplici ambiti della musica, primo direttore del

Conservatorio di Musica di Matera, fondato nel 1965 come sezione distaccata del conservatorio di

Bari, divenuto autonomo nel 1969. Il teatro, utilizzato per le attività orchestrali del Conservatorio di

Musica, per rassegne musicali e per numerose iniziative culturali, è ubicato sotto il Palazzo del

Sedile, sede del Municipio fino al 1944 e oggi sede prestigiosa del Conservatorio di Musica

intitolato al musicista materano Egidio Romualdo Duni, direttore musicale della commedia italiana

si Parigi dal 1761 al 1770 e autore di una trentina di melodrammi.

L’All.1 è la foto che inquadra il palcoscenico e parte della platea.

Era il 2010 quando con fondi europei venne realizzato un nuovo accesso all’auditorium e i dirigenti

regionali ne andarono fieri ma di superamento barriere architettoniche neppure l’ombra, All.2 è

l’articolo di stampa apparso il 27 Settembre 2010 sulla Gazzetta del Mezzogiorno.

La spesa per l’intervento ammontò ad un totale di 450 mila €.

Si pensò che effettivamente non si aveva tutti i torti a commentare poco positivamente l’intervento

proprio perchè non venivano superate le barriere architettoniche ed allora si corse ai ripari.

Con accordo di Programma a valere sugli FSC 2007/2013 sottoscritto nel Novembre del 2013 tra

MISE, Regione Basilicata e Comune di Matera si approvò anche la scheda di intervento, All.3 con

una dotazione finanziaria di 600 mila € .

Le barriere questa volta saranno superate costruendo un altro accesso “monumentale”! Vedasi foto

All.4 e 5.

L’intervento di scavo è stato notevole e le risorse non sono state sufficienti, ci vollero altri 120 mila

€ e l’assessore di turno al momento intervenne sulla stampa nel Febbraio del 2019, All.6.

Fu così che dopo 9 anni ed aver speso oltre un milione e 200 mila Euro l’accesso ai disabili

all’auditorium divenne realtà!

E’ stato così che per qualche tempo, tutto il 2019 circa, l’accesso fu assicurato poi finito l’anno della

cultura è prevalsa l’ incuria. L’ascensore, quello che fa bella mostra nella foto allegata n°5 è fermo

malgrado il tempo trascorso per realizzarlo e la dovizia di risorse impegnate.

Si è preferito realizzare un nuovo scavo considerevole ed inutile mentre sarebbe bastato un pozzo

profondo pochi metri ma in questo caso le risorse necessarie erano apparse poco significative.

Stimato Consigliere Caponetto, valuti Lei il miglior intervento da fare anche se dalle nostre parti si

dice che “lavare la capa all’asino si perde l’acqua ed il sapone”

La salutiamo cordialmente.

x Associazione Ambiente e Legalità

Pio Abiusi

firmato digitalmente

Matera,19 Gennaio 2023