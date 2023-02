Lasala: Terminal Fal Serra Rifusa e stazione La Martella su un binario morto ?…

Passato il santo, Matera 2019, passata la festa…Taglio del nastro alla stazione del rione Serra Rifusa, dove sono stati realizzati una nuova stazione e un parcheggio per bus e auto. Ma, di fatto, la struttura è largamente sottoutilizzata, pur avendo -una città turistica come Matera – bisogno di quelle strutture. Franco Lasala, che ha visitato quel sito di domenica quando- ormai da anni- i treni delle Fal non viaggiano,ma ha comunque documentato il vuoto di quelle strutture. E ricorda la convenzione che Comune e Fal stipularono cinque anni fa. Qualcosa dovrebbe accadere ( ma siamo come san Tommaso…) in un incontro che si terrà agli inizi di marzo a Potenza, presso la Regione, tra l’assessore alle Infrastrutture Donatella Merra, l’assessore alla mobilità urbana Michelangelo Ferrara, e la direzione delle Fal. Sul tavolo la dotazione chilometrica del Trasporto locale, il potenziamento delle corse bus verso l’aeroporto di Bari, l’utilizzo del tratto metropolitano delle Fal da Serra Rifusa al rione Lanera con frequenze di corse adeguate, in aggiunta a quelle che fanno la spola da Matera a Bari. E per farlo occorre , come emerso in passato, che entri in servizio un altro treno, con la dovuta copertura finanziaria. Da qui ne consegue l’utilizzo, con valenze anche turistiche di stazione e parcheggio.



Ma Franco Lasala è stato anche alla stazione di borgo La Martella, sulla strada che porta alla diga di San Giuliano. Piazzale asfaltato e inutilizzato. Ma sI dovrà attendere il 2026, data di entrata in servizio della linea di Trenitalia Ferrandina – Matera perchè quel piazzale sia frequentato da auto, bus, taxi e via elencando. I lavori di completamento della tratta, come annunciato da Rfi, dovrebbero cominciare entro la fine di quest’anno con un investimento di 308 milioni di euro a valere sul Pnrr. I lavori di progettazione esecutiva e di realizzazione sono stati affidati a he ha aggiudicato i lavori per progettazione esecutiva e realizzazione all’impresa Icm Proger, Rocksoil e Ingegneria del Territorio. Attendiamo il taglio del nastro nel 2026. Data e orario di partenza e arrivo del primo treno da fissare.



LE DENUNCE DI FRANCO LASALA

TERMINAL INTERMODALE.. E STAZIONE F.S. LA MARTELLA

Nel 2018, ecco il manager Matteo Colamussi (Fal) e il Sindaco di Matera Raffaello De Ruggieri che stipulano Convenzione attuativa fra i due enti, per la realizzazione del nuovo Terminal Intermodale presso il deposito Fal di Serra Rifusa! Lavori terminati nel 2019. Bellissimo! La prima volta ci sono stato nel 2021 per curiosità, sala accogliente, iper-tecnologia, parcheggi a non finire, con la stazioncina fermata dei treni. Incrociai un custode gentilissimo, gli chiesi..gli autobus dove sono? Risposta: solo quelli in deposito Fal!

Mi domando: “i benpensanti”..l’Avv. De Ruggieri persona intelligente, pieno d’iniziative, ama Matera, un piccolo errore l’avrà fatto stipulando la convenzione con le Fal.

Lavori costati oltre 7 milioni di euro!!



Mi sono recato stamane, un “deserto”, neanche il custode presente! Mi sembrava di esser in guerra!

Parcheggio autobus n.30 posti, parking auto su due piani n.300 posti.

Due punti da evidenziare: a) l’accesso è consentito solo dalla SS.99 venendo da Altamura, e per gli autobus in direzione Bari? l’uscita è inesistente! Oggi sono entrato dalla SS 99 e sono uscito contrada La Vaglia imboccando la SS.7. Bohh, non ho capito granchè.



b) Mi metto nei panni di un turista… scendo dall’autobus..fila x fare il biglietto, dopo di cio’ devo attendere il trenino calabro-lumaca x poter scendere a piazza Matteotti! Deve andare bene mi son giocato “un’ora”..all’andata e un’altra al ritorno. E’ da morire!! “Siamo alla pura follia”



Stazione FS La Martella: ricordo l’inziativa dell’assessore comunale di turno..di far asfaltare l’area antistante la stazione..oltre 10.000 mq., per parcheggio autobus turistici, ed auto. Neanche 1 autobus ha parcheggiato x sbaglio! Furono spesi € 300.000!! Solo I visionari potevano avere una idea simile! Andate a contar le stelle!! Farete sicuramente meno danni’

Franco Lasala

LA STAZIONE DI SERRA RIFUSA