Lasala sbotta. A Matera decoro e informazione turistica lasciano a desiderare

Ci risiamo con la cartellonistica delle paline informative che in via Aldo Moro sono poco leggibili, perché i cartelli sono scritti in carattere microscopico o quasi, posti in alto e di sera è davvero un’ impresa consultarli. Altra questione è il decoro. Necessaria una razionalizzazione dei tavolini davanti agli esercizi pubblici e procedere alla rimozione dei rifiuti. A denunciare, ancora una volta i problemi, che offuscano l’immagine turistica della città è l’immobiliarista Franco Lasala, che sollecita tutti i soggetti che si occupano della materia a intervenire e con una maggiore presenza della Polizia Locale. Se ne riparlerà con la futura Amministrazione, dopo il ballottaggio dell’8 e 9 giugno. Nel frattempo Lasala continua ad annotare.



LA DENUNCIA DI FRANCO LASALA

Non ne posso più!! ad assistere nel centro storico ..”Legge del più forte” e alla zozzeria del titolare Bar centralissima Piazza Vittorio Veneto.Oggi pomeriggio, ore 15.00 passeggiando in Via del Corso (tavolino selvaggio) e Piazza Vittorio Veneto (fusti pieni di bottiglie), a fianco turisti seduti.Che vergogna!! Non voglio fare “il professore”, c’è chi pensa al bene comune.. e chi al foglio e particelle..(vedasi passate elezioni).



Via del Corso-Piazza Vittorio Veneto, Via Ridola e Piazza San Giovanni devono necessariamente essere presidiate dalla Polizia Locale dalle 9,00 alle 21,00. Sono passati 6 anni dal 2019 ancora si va all’approssimazione. Comandante Polizia Locale, assessore al ramo e Sindaci che si sono susseguiti finora non si può andare avanti così.



Altro punto oscuro paline per Bari Palese..Una settimana fa, alle ore 22.00 coppia di turisti inglesi.. a che ora parte il bus x Palese?? Lente di ingrandimento ore 23.15!! Paline ad un’altezza di mt.2,50 a caratteri microscopici.Spiace dirlo: “Comune di Matera, Azienda promozione turistica e società che gestisce la tratta Palese-Matera” datevi una mossa.

Franco Lasala