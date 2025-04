Lasala per le strade di Matera segnala e sollecita

Naturalmente, rivolgendo al commissario straordinario prefettizio Raffaele Ruberto. E ritorna sullo “stato delle cose da fare”, già segnalate 1 mese fa. Serve far sistemare dall’Impresa esecutrice i marciapiedi e le buche , tra la bretella Piazza Matteotti e Viale Aldo Moro. E poi la segnaletica verticale, che non aiuta, di certo i turisti a orientarsi. E’ il caso delle paline per l’aeroporto di “Bari Palese”, poste a mt.2,50 di altezza, ma con caratteri microscopici.Davvero paradossale” . E poi l’ annoso problema delle strisce pedonali! Tutte scolorite . Dovrebbe essere normale amministrazione e invece…Dov’è la programmazione. Franco Lasala, immobiliarista, visurista e con la passione politica promette di ritornare sull’argomento e magari dai banchi del consiglio comunale.