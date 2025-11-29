L’Artistico ”Carlo Levi” a nudo…per i suoi 40 anni

E la locandina scelta per un anniversario da celebrare sintetizza ricerca,curiosità di una scuola dedicata all’artista (e non solo) Carlo Levi, che realizzò quadri di libertà espressiva per un’Italia protesa verso il recupero di identità, investendo anche in una delle sue qualità migliori: la creatività. Partiamo da qui per annunciare, come riporta il comunicato stampa, per coinvolgere altri giovani, la città, il territorio (dal Metapontino,alle aree interne al comprensorio murgiano) su quanto i ragazzi i docenti, di ieri e di oggi, hanno realizzato ispirandosi alle Muse dell’arte, della cultura, guardando alle buone pratiche del passato e all’innovazione di un presente in itinere. Spunti e tecniche di lavoro, ma tenendo ben saldi anima creativa, intuizioni che possono ”arricchire” menti e cuori altrui. Buon anniversario ”Liceo Artistico”!



Comunicato Stampa

Il Liceo Artistico “C. Levi” di Matera celebra 40 anni di creatività

Il Liceo Artistico “C. Levi” di Matera festeggia il suo quarantennale con una grande mostra, che sarà inaugurata presso l’Associazione Le Monacelle di Matera il 12 dicembre 2025 alle ore 18:00.

L’evento offrirà l’occasione di scoprire da vicino i numerosi elaborati che raccontano il percorso creativo degli studenti, i quali, nei diversi giorni di apertura, accompagneranno i visitatori alla scoperta delle loro opere.

In esposizione saranno presenti installazioni provenienti dai vari indirizzi artistici, sculture, elaborati di grafica e scenografia, dipinti su tela, giochi da tavolo, oltre a progetti realizzati con tecnologie all’avanguardia: stampa a plotter e 3D, videomapping e metaverso.

La mostra è stata interamente ideata e allestita dagli studenti, sotto la guida dei docenti, a dimostrazione di come l’arte sia non solo espressione creativa, ma anche strumento di crescita e di preparazione al mondo del lavoro. Ogni progetto testimonia impegno, passione e la capacità di trasformare l’esperienza scolastica in un ponte verso il futuro.

Vi aspettiamo numerosi per celebrare insieme 40 anni di arte, innovazione e comunità

