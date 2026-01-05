L’artista Franco Di Pede omaggia con una sua opera Papa Leone

A conclusione del Giubileo 2025, l’artista materano Franco Di Pede ha fatto pervenire, tramite la segreteria personale, a Papa Leone XIV la prima copia di stampa del volume “I rifugi dell’anima”, realizzata per il Giubileo del 2000, accompagnata dal depliant illustrato sulla chiesa di Sant’Agostino in Matera e dall’invito a visitare le numerose altre chiese sparse nel territorio materano.

Il volume in questione ha ricevuto nel corso degli anni diversi riconoscimenti. Tra questi si ricorda la targa del Presidente della Repubblica assegnata nel corso della 1a edizione del premio Internazionale Letterario Anguillara Sabazia Città d’arte (2002) con la seguente motivazione: “Con il libro I rifugi dell’anima Franco Di Pede lumeggia luoghi di preghiera e silenzio: esistenza fra la terra e il cielo, tesori nascosti nel materano, presenze incancellabili di arte, di bellezza e di fede…”.

L’omaggio è stato accolto da Sua Santità ed apprezzato come testimonia la lettera ricevuta.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.