L’Arma al servizio del Paese nel ricordo di Salvo D’Acquisto

Spirito di abnegazione, ascolto e disponibilità finito all’estremo sacrificio per gli altri, verso i deboli, come seppe fare il ‘’venerabile’’ Salvo D’Acquisto, la cui storia è legata a quella del Paese, della Repubblica nata dalla Resistenza contro . A ricordarlo, e con la motivazione di essere un figlio dell’Arma, è il professor Francesco Lisanti presidente del comitato provinciale che porta il nome dell’eroe di Palidoro, sacrificatosi per salvare civili presi in ostaggio dai nazisti. Ricordare il suo sacrificio è alimentare la fiamma del dovere, del rispetto e del senso di responsabilità reciproco che i cittadini hanno verso la Benemerita.



LE RIFLESSIONI DI LISANTI

La figura di Salvo D’Acquisto illumina il 211* annuale della fondazione dell’Arma dei Carabinieri, per la promulgazione del decreto di Papa Francesco con cui l’Eroe Nazionale, già “Servo di Dio”, è stato elevato al titolo di “Venerabile”.

Al di là della storia gloriosa della “Benemerita”, è pur sempre la testimonianza di chi ha offerto e offre la propria vita per gli altri che rende significativa la presenza dei Carabinieri presenti sul territorio nazionale. È un impegno quotidiano quello profuso dai militari dell’Arma, per la libertà di ogni cittadino e in difesa della Costituzione, “Carta fondante”del nostro Paese.Sento di esprimere i miei sentimenti di appartenenza alla “Benemerita”, nel ricordo di mio padre, carabiniere morto in guerra. I militari dell’Arma hanno attraversato da protagonisti e profondamente vissuta la storia degli Italiani. La storia e il significato della loro presenza in tutti i Comuni, le frazioni, i borghi e i villaggi d’Italia costituiscono un prezioso patrimonio da tramandare alle future generazioni. Si può contare sull’apporto dei Carabinieri sempre, senza protagonismi ma con l’umiltà e lo spirito di abnegazione, che contraddistingue donne e uomini, anche quando non sono in servizio. La loro storia e’ fatta di senso del dovere, di ascolto, di fiducia e di tanto impegno. E’ doveroso essere riconoscenti per quanto hanno dato e danno per il nostro Paese.

Franco Lisanti, presidente del comitato provinciale”Salvo D’Acquisto”