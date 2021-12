La data del 2 dicembre 2021 da ricordare, con la fondovalle ” Bradanica ”aperta al traffico da Matera a Melfi a Foggia con soddisfazioni di tanti come abbiamo riportato nel servizio https://giornalemio.it/cronaca/48-anni-per-la-bradanica-e-bruna-da-matera-transita-per-prima/.

Ma l’Anas, con senso di responsabilità, continuerà a monitorare il viadotto Santo Stefano e il terreno su cui poggia la struttura. A ribadirlo, nella giornata di apertura l’ing. Carlo Pullano, responsabile struttura territoriale dell’Anas di Basilicata, con il quale abbiamo ripercorso le diverse fasi che hanno portato al disco verde da parte dei collaudatori incaricati .



” Il viadotto – dice Pullano – è stato realizzato a regola d’arte. Abbiamo fatto tutte le prove di carico. E’ assolutamente idoneo in tutto e per tutto. Quello che in passato ha creato qualche problema è stato il sito, il terreno sul quale il viadotto è stato realizzato . A un certo momento, quando il ponte era in avanzata fase di costruzione ci sono stati dei movimenti, dei dissesti sui versanti, che in qualche modo si sono riverberati su alcune parti strutturali. A quel punto ci siamo fermati. Abbiamo fatto una perizia di variante, abbiamo previsto di fare alcuni interventi di consolidamento , di drenaggio con dei pozzi dei versanti e di rinforzo delle fondazioni e siamo andati avanti con la conclusione del viadotto. Fase che è finita nel gennaio 2021. Quando tutti cominciavano a chiederci : ‘ Ma come mai non aprono il viadotto ?’ A quel punto, chiaramente, noi dovevamo verificare e valutare se le opere che avevamo realizzato avevano funzionato. E questo non potevamo che farlo a valle , soltanto, dopo un lungo periodo di monitoraggio . Quindi abbiamo attrezzato sia il versante che l’opera , con tutte le strumentazioni del caso. Noi praticamente, quotidianamente, in remoto, abbiamo la possibilità di monitorare l’interazione che c’è fra il terreno e l’opera d’arte”.

Lavoro che è servito ed è stato approfondito con la nomina della commissione.



‘‘Nel frattempo – continua il responsabile regionale dell’Anas- la commissione di collaudo si era insediata e ha chiesto tutti gli atti, perchè non si può aprire un’opera se non c’è collaudo statico,e loro dovevano esprimersi. Hanno chiesto ulteriori prove e sondaggi che abbiamo fatto. Abbiamo restituito gli esiti . Finalmente tre giorni fa la commissione ha validato e ha effettuato delle prescrizioni, ovvie. Questo viadotto sarà monitorato negli anni a venire. Il monitoraggio continua. Chiaramente ci sono, eventualmente, delle soglie di allerta, rispetto alle quali siamo pronti a prendere i provvedimenti del caso. Però ci sono le condizioni per aprire al traffico. Ci sarà la segnaletica apposita, e quant’altro,per i limiti di velocità sul viadotto con limite di 60 kmh.Non faremo passare trasporti eccezionali. Quindi ci limiteremo al limite massimo delle 44 tonnellate, al limite legale. Diciamo che avrà delle cure particolari, come si deve avere rispetto a una situazione un po’ più delicata’‘.



Il viadotto ha un impalcato unico,a sei campate, lungo 180. La larghezza è una categoria C1, con due corsie da 3,75 ciascuna ,due panchine laterali da 1,50 metri. La perizia ha avuto un costo di 7,5 milioni di euro . L’intero lotto è costato 54 milioni di euro . Il viadotto circa 2 milioni di euro. Tratto materano della Bradanica aperto, ma fino a qualche giorno fa come da comunicato della Regione Basilicata sulle problematiche della Basentana e della stessa Bradanica, era stata riportata la possibilità (con due tavole allegate) che si potesse ricorrere a un by pass, per completare il monitoraggio. Ipotesi accantonata? Chiediamo.

” Era una ipotesi -dice ancora l’ing Pullano- Non era nei programmi dell’Anas. Apriamo sull’asta principale. E’ prevista una viabilità accessoria (l’abbiamo notata ndr) che servirà anche in futuro per le attività di manutenzione e monitoraggio sulle opere eseguite, che sarà completata nei prossimi mesi. Ma è indipendente con l’apertura al traffico della Bradanica. Anas ha lavorato , poi ha è seguito il periodo di monitoraggio per verificare gli esiti degli interventi che abbiamo eseguito sui versanti. A valle di quello i collaudatori hanno emesso il certificato di collaudo , qualche giorno fa, e abbiamo potuto procedere oggi all’apertura’‘.



Bene da Matera a Melfi a Foggia con tempi ridotti, ma occorre che si investa anche sulle infrastrutture immateriali, come la copertura di ”campo” della telefonia mobile. L’assessora alle Infrastrutture Donatella Merra ha promesso, per quanto potrà, impegno anche su questo aspetto. Attesa destinata a restare tale per alcuni aspetti viari sollecitati dai residenti del borgo La Martella, circa la pericolosità degli accessi. E’ l’ing. Giuseppe Napoli, direttore dei lavori, a spiegare cosa prevedono gli aspetti normativi.

” Seguono le nuove norme tecniche sulle strade, di tipo C1 come questa, che non prevedono le corsie di accelerazione -afferma l’ing. Napoli. La norma è del 2006. Per cui da quella data in poi le strade non hanno più le corsie di accelerazione. C’è la segnaletica di rito prevista dalla norme tecniche e gli utenti devono abituarsi a innesti su strade di questo tipo ‘‘.

Ultima curiosità. La bretella a Matera Sud, in frana, è di competenza della provincia di Matera come la Matera-Grassano, che finora è stata utilizzata per bypassare il viadotto Santo Stefano.