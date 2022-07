L’arcobaleno del pride sul cielo di Matera…

E’ ancora in corso la manifestazione del Matera Pride 2022, festosa e colorata come sempre, che si concluderà in Piazza Matteotti. E come nel 2019 il corteo è partito dal piazzale dinanzi la stazione FAL di Villa Longo….

….con la partecipazione di centinaia di persone in prevalenza giovani con idee molto chiare su chi è dall’altra parte della barricata…

….e poi il primo cittadino con larga parte dell’amministrazione cittadina, il segretario cittadino del PD, la CGIL, Articolo Uno e Verdi…..

….rinviamo ai video che abbiamo inviato in diretta sul profilo facebook di Giornalemio.it….