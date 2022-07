L’arcobaleno del pride sul cielo di Matera…anche se plumbeo nel finale

E’ un fiume in piena che non vuole più essere carsico quello che è defluito festosamente ed orgogliosamente per le vie della già capitale europea della cultura fino a riempire come un lago il Piazzale Matteotti, dopo essere sfilato per circa tre ore in via Nazionale, via Annunziatella, Via XX settembre, via Lucana e via Roma (https://giornalemio.it/cronaca/larcobaleno-del-pride-sul-cielo-di-matera/?fbclid=IwAR32Z7dXsylC3ZbS3TWM03cHB-_ossk-OvuqYBTOxQTzB5Mw3Re6JT9RuLk).

La dove, nel mezzo, dello spettacolo dal camion-palco mobile da cui si sono esibite alcune drag queen (tra cui Butterfly di Potenza, Bloody Mary di Ferrandina, Gianco di Matera, Vanillivia di Barletta), si sono susseguiti alcuni interventi istituzionali (il sindaco Domenico Bennardi, l’assessora Tiziana D’Oppido) oltre ai rappresentanti delle associazioni promotrici (Vanessa Vizziello per Risvolta, Morena Rapolla presidente di Arci Gay Basilicata).

E’ stata ringraziata l’amministrazione di Matera per aver patrocinato la manifestazione e messo a disposizione tutto quanto potesse servire alla sua riuscita, mentre è stato sottolineato la distanza del governo regionale che questa volta non è stato nemmeno interpellato, considerato che la volta precedente era stata completamente ignorata la richiesta formale avanzata di sostegno all’evento.

Corale il ringraziamento all’infaticabile Antonella Ambrosecchia, presidente di Agedo Matera, che è stata il vero motore dell’organizzazione del Matera Pride 2022.

Ed essa stessa, distrutta a fine serata, ma soddisfatta di quest’altro tassello di un lavoro che dura da anni per fare in modo che le famiglie possano essere culla di amore e non di conflitto per i figli che manifestano il loro essere non etero. Ed anche con il suo intervento dal palco ha ribadito come l’obiettivo finale sia la ricerca della possibilità di garantire la felicità dei propri figli, qualunque sia il loro orientamento sessuale. E in un momento in cui tornano guerre ed odio, noi vogliamo rispondere lanciando un potentissimo messaggio di amore e solidarietà sociale perchè l’amore unisce, protegge e indica la strada seppur nelle mille tempeste che ciascuno affronta ogni giorno.

Morena Rapolla ha ribadito come siano oramai stucchevoli anche le promesse dal mondo politico da cui si pretende subito misure che tutelino la sicurezza di chi non è etereo ed è spesso oggetto di aggressioni e violenza, con la introduzione di aggravanti specifiche, ma anche tutta una serie di diritti come quelli garantiti agli altri cittadini (matrimonio, ecc.).

La manifestazione che si è conclusa prima di mezzanotte sotto un cielo plumbeo che minacciava pioggia è stato un altro tassello per affermare una orgogliosa presenza nella società, che per alcuni può apparire disturbante nei suoi esibiti eccessi, ma voluti proprio per dire -a chi magari vorrebbe metterli come la polvere sotto il tappeto- noi siamo anche questo, fatevene una ragione. E che nella diversità si è però tutti accomunati dall’essere cittadini di questa Italia che pagano allo stesso modo le tasse….ed è pertanto doveroso che allo stesso modo si sia trattati.