l’Arcivescovo scrive alle famiglie nella Giornata per la Vita :«Camminiamo insieme»:

L’Arcivescovo di Matera-Irsina e Vescovo di Tricarico, mons. Benoni Ambarus, ha indirizzato alle famiglie della Diocesi in occasione della 48° Giornata Nazionale per la Vita una lettera con a tema “Prima i Bambini”, invitandole ad un incontro comunitario, aperto ad adulti, bambini e ragazzi, che si svolgerà a Matera sabato 31 gennaio alle ore 18 nell’Auditorium Sant’Anna.

Di seguito pubblichiamo il testo integrale:

Carissime famiglie,

nella 48ª Giornata Nazionale per la Vita sento il desiderio di incontrarvi, di ritrovarci insieme come Chiesa che vive nelle relazioni quotidiane.

Per questo vi invito sabato 31 gennaio alle ore 18 a Matera, nell’Auditorium Sant’Anna, a condividere un momento aperto a tutti voi, adulti, bambini e ragazzi.

Avverto il bisogno di guardarci negli occhi, di incoraggiarci a vicenda nel cammino che stiamo percorrendo come famiglie e come comunità cristiana. In questi anni, grazie anche al lavoro della pastorale familiare, sono nate esperienze preziose: coppie che accompagnano altre coppie, famiglie che si incontrano nelle parrocchie, gruppi che diventano luoghi di ascolto e di sostegno. È un cammino spesso silenzioso, ma reale, che desidero riconoscere e sostenere.

A guidarci sarà il messaggio dei Vescovi italiani per la Giornata per la Vita, “Prima i bambini”, illuminato dalle parole del Vangelo di Matteo: «Guardatevi dal disprezzare qualcuno di questi piccoli» (Mt 18,10). È una Parola che ci chiede di cambiare sguardo, di custodire la vita e di prenderci cura dei più piccoli e fragili, ricordandoci che il Vangelo si vive anzitutto nella cura, nell’ascolto e nelle relazioni quotidiane.

L’incontro del 31 gennaio non vuole aggiungere nuove attività, ma offrire un respiro più ampio al cammino già in atto, permettendoci di sentirci parte di una Chiesa più grande, che cresce quando le famiglie si sostengono a vicenda e imparano a farsi prossime alle fragilità.

Vivremo momenti di riflessione, di preghiera, di condivisione e di festa. Per i più piccoli è previsto uno spazio di animazione, perché ciascuno possa sentirsi accolto.

Vi aspetto con fiducia e gratitudine. Camminiamo insieme, perché una Chiesa fatta di famiglie che si sostengono è una Chiesa più viva, più accogliente, più evangelica.

Con affetto,

✠ Mons. Benoni Ambarus

Arcivescovo