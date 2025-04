L’ArcheoClub di Bari a Monticchio

Una trentina di appassionati di Archeologia di Bari hanno visitato Monticchio e Melfi, a seguito della visione del docufilm Frammento di cielo – Le Mura di Sant’Ippolito a Monticchio, scritto e diretto da Armando Lostaglio, con riprese e montaggio di Pino Di Lucchio. Una visita “doverosa” essendo stato molto apprezzato il docufilm che Lostaglio e Di Lucchio hanno presentato nella sede barese dell’ArcheoClub. Notevole l’interesse suscitato negli iscritti, per iniziativa dei responsabili Nino Greco e di Niny Spinetti, con lo storico Gianni Maragno, che ha introdotto la serata con Greco, e successive letture di Chiara Lostaglio. Gli appassionati baresi hanno dunque avuto modo di visitare il Castello di Melfi e il suo vasto Museo; la chiesa rupestre di Santa Margherita, per poi giungere a Monticchio, alla Badia di San Michele e quindi alle Mura di Sant’Ippolito. “Scendiamo dall’impervio sentiero per riportarci ai Laghi vulcanici – conferma Niny Spinetti – che segnano il confine tra le sponde del vulcano e le imponenti Mura della Abazia di S. Pietro, oggi Sant’Ippolito, un Santo di cui si ignora il nome e la sua storia. I resti che vediamo ci mostrano un impianto cistercense ma poi, per il venir meno delle offerte dei fedeli, si restrinsero le facciate, si accorciò il transetto, con la triconca abside centrale, fu dunque un Santuario ben dotato, per resistere agli agguati e per dissuadere pazzi e bracconieri.” Dunque, un docufilm che sta suscitando interesse, non soltanto fra gli appassionati.

E’ stato recentemente presentato a centinaia di studenti dell’Istituto di Istruzione superiore Federico II di Melfi, durante le giornate del MediaShow. Il docufilm ha un titolo emblematico “Frammento di Cielo – Le Mura di Sant’Ippolito a Monticchio”, quale luogo mistico fra natura e storia. Presso il Centro Nitti di Melfi una precedente presentazione, per iniziativa della Università popolare, e ai Festival di Trento Religion Today e al Montecatini Shorts Film Festival.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.