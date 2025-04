L’arcano in tavola attraverso il libro di Carmensita Bellettieri

Sabato 12 aprile, alle ore 9,30, la giornalista, scrittrice e foodblogger Carmensita Bellettieri presenta il libro “Food e magia, storie di cibo e incanti in Basilicata”, Le Penseur edizioni, nella sede del Circolo culturale Gocce d’Autore in vico Carlo Pisacane 5 (via del Popolo) a Potenza.

Un’opera sul cibo tradizionale della Basilicata come sintesi simbolica di miti e riti, concepita come una narrazione di 4 personaggi lucani incantatori: il Cucibocca di Montescaglioso, il Maggio di Accettura, la Grande Madre e la Mascìara.

“Un uovo per generare Amore e Tempo. Il seme primordiale. Il tuorlo, l’albume e il guscio come il regno celeste, quello terreno e quello infero: la totalità delle forze creative che accendono la primavera e forgiano la materia.”

Così scrive l’autrice che focalizzerà l’incontro sul simbolismo del cibo attraverso il prisma dei tarocchi, proponendo un viaggio alla scoperta dei significati nascosti nei nostri piatti, dove la tradizione culinaria incontra l’antica saggezza dei tarocchi. Un particolare riferimento verrà dato alla preparazione dei cibi della tradizione pasquale e primaverili.

Con l’autrice, interverrà anche la Delegazione potentina delle Fornelle, un’associazione a carattere nazionale che mira allo sviluppo della cultura gastronomica che si prefigge di promuovere riunioni conviviali, incontri in armonia, scambi di esperienze al fine di accrescere la cultura per la buona cucina, conservando le tradizioni locali della cucina regionale e familiare. In tale occasione sarà allestita una piccola esposizione degli antichi timbri del pane di Matera. Un’occasione imperdibile per conoscere da vicino gli strumenti di un alimento prezioso.

Ospiti speciali della mattinata saranno gli studenti della III G, Arte bianca e Pasticceria, dell’Ist. Alberghiero “U. Di Pasca” di Potenza accompagnati dall’insegnate Tiziana Mazzola. L’incontro è aperto a tutti.