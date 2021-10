La Basilicata presente al Lucca Comics and Games, il festival internazionale del fumetto, cinema d’animazione, illustrazione, gioco e serie tv, considerato una delle più importanti rassegne del settore al mondo, grazie alla partecipazione dell’Agenzia di Promozione Territoriale.

E’ la prima volta che la regione Basilicata segna una presenza a questo importante evento.

L’edizione, che quest’anno si terrà dal 29 ottobre al 1 novembre, avrà come tema Dante Alighieri e prevede numerosi eventi, campfire, presentazioni, ospiti, mostre e novità editoriali ricompresi in un ricco programma che vede sold out quasi tutte le giornate del Festival 2021.

L’APT, nel suo piano delle attività 2021, ha inteso investire in maniera significativa nel settore del marketing digitale utilizzando lo strumento del gaming e dei videogiochi quale forma di promozione del territorio.

Presso il Palazzetto dello Sport di Lucca, sede storica del festival, lo stand dell’APT entra nel mondo dei Comics & Games con interessanti contenuti.

Nei giorni 29, 30 e 31 ottobre 2021 dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.00 e il giorno 1 novembre 2021 dalle 10.30 alle 13.00, è prevista per il firmacopie la presenza di Alessio Fortunato, il talentuoso disegnatore dell’episodio di Dampyr “Il Licantropo di Matera” di Bonelli Editore, le cui avventure del protagonista del fumetto sono ambientate nelle quattro location lucane di Matera, Craco, Barile e Venosa. È inoltre in programma la presentazione del mondo Metapontum, altro progetto realizzato dall’Agenzia, sulla nota piattaforma di gioco Minecraft. Saranno infine presentati i giochi e videogiochi selezionati dalla manifestazione di interesse dell’APT “Basilicata Comics and Games”.

“Un modo innovativo di sperimentare nuovi linguaggi – commenta il direttore generale APT Antonio Nicoletti – per allargarsi anche a nuovi target a cui far scoprire una Basilicata sorprendente, che si rivela sempre più come luogo dell’immaginario, affidandosi anche alla straordinaria forza comunicativa del cinema e delle nuove tecnologie”.

Approfondimenti e info nella sezione dedicata sul portale Basilicataturistica.it.