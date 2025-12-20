L’apprezzamento di un cittadino per l’operato del Tribunale per i diritti del malato di Matera

Ci sono organismi che svolgono in silenzio la propria opera al servizio dell’utenza della sanità, provando a migliorarne il rapporto con le strutture, che sappiamo essere non sempre idilliaco. E’ il caso del Tribunale del Malato (TdM), come quello di Matera che è parte della rete di Cittadinanzattiva (un’organizzazione nazionale), che funge da punto di ascolto e tutela dei diritti dei cittadini in questo delicato settore, raccogliendo segnalazioni sulle varie problematiche (liste d’attesa -specie quelle oncologiche, difficoltà nell’accesso alle cure) e che, collaborando con la direzione sanitaria prova a risolverle, a migliorare i servizi, promuovendo un positivo approccio all’assistenza. Ed è proprio in riferimento all’attività di questo organismo di volontariato, presieduto da Pasquale Andrisani, che riceviamo e pubblichiamo a seguire la “Testimonianza di un cittadino” di Policoro che ci chiede l’anonimato. “Come cittadino del territorio di Matera sento il dovere, ma soprattutto il piacere, di esprimere un sincero ringraziamento al Tribunale per i diritti del malato di Matera – Cittadinanzattiva A.T. Matera -si legge nella missiva- per l’attenzione costante e concreta rivolta ai bisogni di salute e di cura delle persone. In momenti di difficoltà, quando la fragilità – fisica, sociale o emotiva – rischia di far sentire soli e smarriti, ho potuto constatare direttamente quanto sia fondamentale la presenza di un punto di ascolto capace di accogliere, orientare e accompagnare i cittadini nel percorso di tutela dei propri diritti. Il Tribunale dei diritti del malato non è soltanto un luogo di difesa, ma uno spazio di umanità, dove la persona viene rimessa davvero al centro della cura. Un presidio di prossimità che presta particolare attenzione a chi è più vulnerabile: anziani, malati, famiglie in difficoltà, cittadini che spesso faticano a far valere i propri diritti nel sistema sanitario. La vicinanza, la competenza e l’impegno dei volontari rappresentano un valore prezioso per l’intera comunità. Un esempio concreto di cittadinanza attiva che rafforza il dialogo tra cittadini, operatori sanitari e istituzioni, contribuendo a costruire una sanità più giusta, equa e rispettosa della dignità di ogni persona. Per tutto questo, come cittadino, sento di dire grazie: perché prendersi cura dei diritti significa, prima di tutto, prendersi cura delle persone.”

