Sta prendendo corpo e sostanza il progetto di rigenerazione urbana di Wonder Grottole, l’impresa sociale che lavora per riabitare il centro storico del borgo grazie alla rigenerazione di case abbandonate e alla creazione di una nuova comunità.

Sulla scia delle offerte strutturate insieme ai volontari di questo progetto, Wonder Grottole in collaborazione con Netural coop introduce l’apiterapia tra le esperienze da vivere per coloro che visiteranno il borgo. L’obiettivo è quello di realizzare un apiario integrato, una struttura circondata dagli alveari, che permette di godere degli effetti benefici delle resine e degli olii essenziali sprigionati dalla cera, dal miele e dalla propoli.

Per realizzare il progetto, Wonder Grottole e Netural Coop hanno dato avvio alla prima “Wonder Residenza”: ogni due mesi il borgo lucano ospiterà un innovatore sociale, un artigiano, un professionista per trascorrere una settimana nella “Wonder Casa” situata nello storico Rione Amedeo e per lavorare allo sviluppo di un progetto che abbia un forte impatto sulla comunità e coinvolga sia cittadini che visitatori.

Un progetto visionario che ha catturato l’attenzione di Airbnb insieme alla quale nel 2019 ha promosso il progetto Italian Sabbatical: 5 volontari provenienti da ogni angolo del mondo e selezionati tra 280.000 candidature hanno vissuto tre mesi a stretto contatto con la comunità locale con l’obiettivo di rilanciare il centro storico.

I temi delle residenze saranno in linea con la filosofia di Wonder Grottole e quindi legati al turismo e allo sviluppo sostenibile, come per la residenza lanciata nelle ultime settimane sull’apicoltura e l’autocostruzione. Dal 19 al 25 ottobre infatti Wonder Grottole ospita in residenza l’ingegnere e artigiano monzese Davide Tagliabue con un forte interesse per il design, l’uso del legno nelle sue varie forme e l’architettura auto-costruita e l’architetto siciliano Carlo Roccafiorita, fondatore di Periferica, che si occupa da anni di rigenerazione urbana e innovazione sociale, nonché grande appassionato di apicoltura.

Davide e Carlo stanno sviluppando in questi giorni un progetto di apicoltura integrata insieme al pluripremiato apicoltore della comunità di Wonder Grottole, Rocco Filomeno. Il progetto del manufatto diventerà un modello per la diffusione di tale pratica.

Il progetto e il prototipo verranno presentati ai cittadini e ai curiosi domenica 25 ottobre alle 15.30 negli spazi all’aperto della Wonder Casa rispettando le vigenti normative Covid-19. Da questo risultato partirà successivamente una raccolta fondi per realizzare l’apiario integrato e implementare l’offerta di cui potranno beneficiare i visitatori e la comunità di Wonder Grottole.

