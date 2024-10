L’apicoltore multato per un cartello esposto sul proprio banchetto: “Stop bombing Gaza”.

Siamo oramai oltre ogni limite di sopportazione di quella che ogni giorno si comincia a configurare in Italia come una deriva verso la soppressione di ogni manifestazione del proprio pensiero. Anche quando viene espressa in forma pacifica, come nel caso dell’apicoltore Mario Borella di Desio Brianza che, per aver esposto lunedì scorso, nel suo banchetto del locale mercato, un cartello con cui si chiedeva lo stop ai bombardamenti a Gaza e al genocidio in corso di donne e bambini, ha ricevuto la visita di due carabinieri che gli hanno intimato di toglierlo. E a fronte del suo legittimo rifiuto, gli è stata comminata una multa di 430,00 euro. Dalle cronache locali si apprende che gli sarebbe stato contestata la violazione dell’articolo 23 del codice della strada che regolamenta la “Pubblicita’ sulle strade e sui veicoli“. Cosa ci azzecchi lo si stabilirà in sede di ricorso che l’apicoltore ha dichiarato di voler presentare. Rimane inevasa la domanda: cosa spinge le forze dell’ordine a partire dalla caserma per andare a fare una multa per un cartello di questa natura? E comunque sia, si è di fronte ad un palese tentativo di impedire la libera e pacifica espressione di pensiero garantita dalla nostra Costituzione. Questo il post pubblicato sul profilo facebook della propria azienda: “Cari amici e care amiche,

vi ringrazio per la solidarietà e la vicinanza, non pensavo che così tante persone sarebbero state così presenti a sostenermi. Dà speranza. Questa non è la lotta di Marco, ma è e deve essere ancora una lotta comune per tutte/i noi, condivisa e diffusa quanto più possibile. Ciò che mi è successo oggi purtroppo è indice di un clima politico pericoloso, fatto di intimidazioni e repressione del dissenso.

Il mio striscione non istiga alcun tipo di odio e non lede i diritti civili e politici di nessuno.

Era, è, la richiesta urgente, legittima e inascoltata, di porre fine a un massacro indiscriminato, un genocidio tremendo. E totalmente documentato.

Una richiesta di pace.

Oggi ho visto video di persone innocenti bruciare vive durante i bombardamenti eseguiti su Gaza, in modo deliberato (come accade quotidianamente) su strutture che accolgono civili profughi di guerra (ospedali, tendopoli, campi profughi, scuole, moschee ecc). Quanto ancora dovremo sopportare questo massacro? Quanto a lungo i governi (compreso quello italiano) continueranno nel loro silenzio ipocrita e complice davanti a questa catastrofe pianificata ed eseguita?

Sarebbe stato ingiusto e umiliante accettare di rimuovere lo striscione per il quieto vivere, per continuare ad accettare il silenzio della nostra società.

Perché il dissenso disturba, il dialogo tra le persone impaurisce, e la richiesta di giustizia viene negata.

Invito tutti e tutte a documentarsi anche con un account che ogni giorno testimonia drammaticamente, con i video postati dalle persone che vivono sotto le bombe, i crimini di guerra e contro l’umanità commessi contro la popolazione di Gaza: eye.on.palestine e temo che verrà oscurato se raggiungerà troppe persone (anche su Telegram).

https://www.instagram.com/eye.on.palestine…

Parlate, raccontate quanto più potete quello che sta accadendo, è la cosa più importante che possiate fare, perché la sola possibilità di sopravvivere per chi vive a Gaza è legata a doppio filo con quanto l’opinione pubblica internazionale saprà fare pressione sui governi per indurli a smettere di sostenere questa guerra e chi la sta perpetrando.

Restiamo umani.”

