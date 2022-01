Sarà ristrutturato e adibito a edilizia popolare l’antico palazzo Lavecchia, situato nel centro storico di Tricarico. Lo rende noto l’Amministrazione comunale attraverso una nota stampa.

Per l’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Montesano è “un’azione amministrativa che mira ancora una volta alla tutela e al recupero del centro storico, a differenza di quanto detto da chi ci accusa di aver fatto poco per esso. Sin da subito si è cercato di aggiornare ed ampliare il parco progetti del comune di Tricarico. Infine, siamo sempre più convinti che anche le azioni visibili nel lungo termine siano importanti per Tricarico e i tricaricesi”.

La struttura si trova nell’area di Borgo saraceno, proprio nei pressi dei dieci alloggi già in fase di ristrutturazione e anch’essi destinati a edilizia popolare.

Un altro progetto definitivo, che si aggiunge ai vari progetti esecutivi che quest’amministrazione ha richiesto e approvato, con il solo scopo di far aggiudicare al Comune di Tricarico nuovi finanziamenti indispensabili per la ristrutturazione e riqualificazione del nostro paese.

L’importo complessivo del progetto è pari a 2.114.000 euro e prevede il recupero di sette alloggi di edilizia residenziale pubblica nel Borgo saraceno. È stata già inoltrata la candidatura e si spera di ottenere questo contributo prima possibile, per recuperare completamente e nel giro di pochi anni uno dei borghi più belli del paese di Rocco Scotellaro.

Il progetto definitivo è stato approvato con Delibera di Giunta numero 126 del 21-12-2021.