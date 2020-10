Piazza Pascoli con il belvedere sui rioni Sassi, punto di incontro internazionale di culture e persone diverse, hanno fatto da punto di incontro per sostenere l’approvazione in Parlamento di una legge, presentata dal parlamentare Alessandro Zan (Pd) contro le discriminazioni sessuali e che prevede “: “Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere” . E a segnare questo momento di impegno sociale, promosso da Volt con il lancio di lanterne, accanto alle associazioni promotrici https://giornalemio.it/politica/le-lanterne-arcobaleno-di-volt-nel-cielo-di-matera/ anche il sindaco di Matera Domenico Bennardi. Un impegno a continuare con associazioni, cittadini sulla strada del rispetto delle libertà e contro ogni forma di discriminazione sociale.



LA PROPOSTE DI LEGGE

Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in

materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento

sessuale o identità di genere

Presentata il 2 maggio 2018

ONOREVOLI COLLEGHI ! — I fatti di cronaca

denunciati da numerosi quotidiani nazionali e locali hanno segnalato l’esponenziale

aumento nel numero e nella gravità di atti

di violenza nei confronti di persone omosessuali e transessuali. Sono stati messi in

luce dagli organi di stampa numerosi eventi

violenti, tutte azioni legate a discriminazioni per motivi di orientamento sessuale e

identità di genere. Abbiamo assistito a una

vera e propria escalation dei crimini d’odio

legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere, azioni di violenza inaudita,

spesso commessi da gruppi nei confronti di

singole persone identificate come omosessuali o di coppie omosessuali, anche nel

pieno centro di molte città italiane.

L’approvazione della legge n. 76 del 2016

su unioni civili e convivenze ha segnato un

traguardo fondamentale per il nostro Paese, una pietra miliare per il legislatore

italiano in tema di diritti civili, che ha

finalmente dato un riconoscimento davanti

alla legge alle coppie omosessuali. È così

iniziato un cammino che ora deve essere

continuato attraverso una legge urgente sul

contrasto all’omotransfobia.

Come sapete,

nella passata legislatura si è tentato senza

successo di introdurre nuove norme in materia, con l’obiettivo di prevedere un allar- gamento della sfera di applicazione della

legge n. 654 del 1975 e del decreto-legge

n. 122 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 205 del 1993 (cosiddetta legge Mancino). Tale intervento doveva essere volto ad estendere le sanzioni

già individuate per i reati qualificati dalla

discriminazione per motivi razziali, etnici,

nazionali o religiosi anche alle fattispecie

connesse all’omofobia e alla transfobia.

La presente proposta di legge si propone, dunque, di realizzare un quadro di

maggiore tutela delle persone omosessuali

e transessuali, cercando di colmare il vuoto

normativo determinato dalla mancata approvazione, nella passata legislatura, del

progetto di legge di contrasto all’omotransfobia, il quale aveva peraltro già superato

il vaglio della Camera dei deputati (atto

Senato n. 1052, XVII legislatura).

Occorre, inoltre, considerare che il quadro normativo – sul quale è ora necessario

intervenire – risulta parzialmente modificato a seguito dell’entrata in vigore del

decreto legislativo n. 21 del 2018. Quest’ultimo atto ha realizzato un generale riordino della materia penale, ferme restando

le norme incriminatrici già individuate in

precedenza, provvedendo a inserire nel codice penale tutte le fattispecie criminose

previste da disposizioni di legge già in vigore. Tale « codificazione » delle fattispecie

di reato ha condotto, nell’ambito che qui

interessa, all’introduzione degli articoli 604-

bis e 604-ter del codice penale: il primo

sanziona la propaganda e l’istigazione a

delinquere per motivi di discriminazione

razziale, etnica e religiosa (codificazione

dell’articolo 3 della legge n. 654 del 1975);

il secondo, in materia di circostanze aggravanti, riprende il contenuto dell’articolo 3

del decreto-legge n. 122 del 1993. In questo

modo il legislatore ha innanzitutto introdotto nel codice penale fattispecie di reato

prima non codificate, ovvero la propaganda

di idee fondate sulla superiorità o sull’odio

razziale o etnico, nonché l’istigazione a

commettere o il commettere atti di discriminazione o violenza per motivi razziali,

etnici, nazionali o religiosi. Ha inoltre codificato la circostanza aggravante per tutti

i reati, a eccezione di quelli punibili con

l’ergastolo, commessi con le finalità discriminatorie sopra elencate. Le pene previste

dall’articolo 604-bis si differenziano in base

alla condotta: per chi incita a commettere

o commette atti di discriminazione è prevista la reclusione fino ad un anno e sei

mesi o una multa fino a 6.000 euro; per chi

incita alla violenza o commette egli stesso

atti violenti la pena va da sei mesi a quattro

anni di reclusione, pena prevista anche per

la partecipazione o l’assistenza a organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi

aventi gli scopi discriminatori o violenti

sopra descritti. La pena aumenta fino alla

reclusione da uno a sei anni per chi dirige

o promuove tali formazioni. Quando ricorrono le circostanze aggravanti descritte all’articolo 604-ter la pena prevista per il

reato compiuto è aumentata fino alla metà.

In questo quadro normativo si inserisce

la presente proposta di legge, volta a contrastare l’omotransfobia, proposta che si

colloca in linea con una risoluzione del

Parlamento europeo sull’omofobia in Europa, risalente al 2006, rimasta finora inascoltata nel nostro ordinamento, oltre che

con numerose decisioni rese dalla Corte

europea dei diritti dell’uomo. Da un lato, la

risoluzione richiamata definisce l’omofobia

come « una paura e un’avversione irrazionale nei confronti dell’omosessualità e di

gay, lesbiche, bisessuali e transessuali

(GLBT), basata sul pregiudizio e analoga al

razzismo, alla xenofobia, all’antisemitismo

e al sessismo »; dall’altro, la Corte di Strasburgo ha ribadito più volte la necessità che gli Stati si attivino per tutelare le

persone appartenenti alla comunità LGBTI,

attraverso una pluralità di misure, tra le

quali rientra senza dubbio il contrasto, dal

punto di vista penalistico, all’omofobia ed

alla transfobia (M.C. e A.C. c. Romania;

Identoba e altri c. Georgia). Ciò chiarisce

l’importanza di un intervento legislativo

che sanzioni le condotte dettate da intento

persecutorio nei confronti di persone omosessuali o transessuali, proprio in dipendenza del loro orientamento sessuale o

della loro identità di genere. Dal Parlamento europeo e dal Consiglio d’Europa

giunge dunque la sollecitazione a non trattare i crimini d’odio come semplici azioni

prive di volontà discriminatoria, circostanza che determinerebbe invece nella popolazione LGBTI la percezione che lo Stato non sia in grado di garantire una adeguataprotezione a soggetti più vulnerabili rispetto alla maggioranza della popolazione.

Alla luce di quanto rilevato, l’Italia, che

ancora è sprovvista di uno strumento specifico di protezione contro l’omotransfobia, si trova particolarmente esposta al rischio di una condanna da parte della Corte di Strasburgo, soprattutto dopo la mancata

approvazione del citato progetto di legge

nella passata legislatura.

È pertanto indispensabile e urgente che

le Camere approvino questa proposta di

legge, volta a introdurre nell’ordinamento

italiano una protezione specifica, posto che,come detto, il nostro Paese (in questo isolato nel quadro degli altri ordinamenti occidentali) non dispone di alcuna legge che sanzioni autonomamente le fattispecie di

omotransfobia e che aggravi le pene previste in ipotesi di reati determinati dall’orientamento sessuale della vittima. Il contenuto della presente proposta di legge vuolecolmare questa lacuna, attraverso la modifica dei richiamati articoli introdotti nel codice penale dal decreto legislativo n. 21del 2018, ovvero gli articoli 604-bis e 604-

ter.La proposta di legge è composta di due

articoli: il primo interviene sull’articolo 604-

bis, estendendo innanzitutto le condotte

delittuose ivi previste anche alle ipotesi di

discriminazioni, violenze o provocazione alla violenza, dettate da motivi di orientamento sessuale e identità di genere; l’articolo 604-bis è inoltre integrato attraverso

la previsione del divieto di costituire un qualsiasi ente che preveda finalità di violenze o discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere; ilsecondo interviene, invece, apportando modifiche all’articolo 604-ter, stabilendo chela circostanza aggravante ivi prevista si

estende ai reati commessi in ragione dell’orientamento sessuale o dell’identità di genere della vittima.

Con questa proposta di legge anche l’ordinamento italiano si potrà dotare di uno strumento di protezione della comunità LGBTI, intesa come collettività composta da soggetti che possono essere particolar- mente vulnerabili, in linea con una visione più moderna e inclusiva della società e nel

tentativo di realizzare quella pari dignità

che la Costituzione riconosce a ciascuna

persona.

PROPOSTA DI LEGGE

__ ART. 1.

(Modifiche all’articolo 604-bis del codice

penale, in materia di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica o religiosa).

1. All’articolo 604-bis del codice penale

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alle lettere a) e b) del primo comma

sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « oppure fondati sull’orientamento sessuale

o sull’identità di genere »;

b) al primo periodo del secondo comma

sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « oppure fondati sull’orientamento sessuale

o sull’identità di genere »;

c) alla rubrica sono aggiunte, in fine,

le seguenti parole: « o fondata sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere ». ART. 2.

(Modifica all’articolo 604-ter del codice penale, in materia di circostanza aggravante).

1. Al primo comma dell’articolo 604-ter

del codice penale, dopo le parole: « o religioso, » sono inserite le seguenti: « oppure

fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere, ».

