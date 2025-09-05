L’ANPI provinciale di Matera aderisce alla manifestazione di domani sera per Gaza

L’ANPI provinciale di Matera aderisce e parteciperà alla manifestazione promossa dalla CGIL a sostegno della Global Sumud Flotilla che si terrà nella Città dei Sassi, in Via del Corso domani, sabato 6 settembre, alle ore 17,00. “Ci mobilitiamo -si legge in una nota- perché non possiamo restare in silenzio, perché la comunità internazionale non può accettare la violazione del diritto internazionale perpetuata da Israele. Non possiamo permettere che la popolazione palestinese venga ancora assediata ed affamata sotto i nostri occhi. Prima degli interventi in piazza, la CGIL di Matera e il Comitato per la Pace di Matera hanno programmato un flashmob a sostegno della Global Sumud Flotilla. Verrà distribuito il materiale per costruire la tua barchetta di carta con i colori della bandiera palestinese per formare, tutti insieme, una flotta simbolica a sostegno del popolo palestinese.”

