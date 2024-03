L’ANPI, con la sua storia, idealità e battaglie, punto di riferimento per i democratici e gli antifascisti.

In preparazione della prima “Conferenza di organizzazione delle ANPI del Sud” -che si terrà a Paestum il 6 e 7 aprile prossimi- si è svolta questa sera, nel salone dalla Camera di Commercio della Città dei Sassi, la Conferenza dell’ANPI provinciale. Questo primo appuntamento corale delle ANPI del Sud, giunge dopo 76 anni dall’entrata in vigore della Costituzione, quel patto sociale di grande unità nazionale che, in nome dell’antifascismo, rende universali i principi di: libertà, eguaglianza, democrazia, solidarietà, pace. E lo si celebra per riconoscere al Sud il suo essere stato appieno all’interno delle dinamiche dell’antifascismo del ventennio (si pensi ai luoghi di confino, si pensi ad episodi di rivolta come lo Sciopero del 1940 di San Mauro Forte) e che passa attraverso le rivolte, immediatamente successive all’8 settembre, di cittadini (i fatti del 21 settembre di Matera) e di militari che si rifiutano di aderire alla RSI e furono internati (come Giuliano Dimilta di Accettura) o si unirono ai partigiani (come il rotondellese Luigi Amati che ha fatto parte alla Divisione Gramsci e combatté contro i tedeschi a Kucove, appartenendo alla Brigata Skrapari e alla Settima Brigata albanese). La relazione della Presidente Carmela La Padula e gli interventi che sono seguiti, così come le conclusioni tratte dal rappresentante della segreteria nazionale Ciro Raia, hanno tutti sottolineato la importanza del ruolo che l’ANPI può assurgere in questa fase della vita nazionale in cui c’è uno smarrimento profondo di valori, della politica, di fiducia nella democrazia stessa con la crescente astensione dal voto. Per non parlare della crisi economica e sociale, con l’incertezza per il futuro che si intravede a causa delle guerre in corso ed una ripresa della corsa agli armamenti. E’ stata rilevata la necessità di fornire, dunque, una rete valoriale che tenga insieme tutti coloro che militano nelle istituzioni, in associazioni e partiti, che si richiamano alla Carta Costituzionale e all’antifascismo per rinsaldare i pilastri su cui si fonda la nostra democrazia. Pilastri valoriali che vanno fatti conoscere e vivere soprattutto tra i giovani a cui è doveroso rivolgere una attenzione particolare, fornire una bussola, con l’attività nelle scuole ma non solo, fornendo loro anche occasioni per sperimentare l’esercizio della partecipazione attiva e militante che una volta veniva garantito da quelle palestre che erano i parti veri. Tutto ciò per contrastare ciò che sta maturando a danno dell’unità del Paese (autonomia differenziata) e della democrazia stessa con la torsione autoritaria che si avrebbe con l’annunciata riforma del “premierato”. I lavori sono stati conclusi con la nomina dei delegati che parteciperanno alla Conferenza di Paestum e con l’approvazione del documento che segue:

“La Conferenza di Organizzazione dell’ANPI provinciale di Matera, riunita il 22 marzo 2024  Approva il “Contributo aperto” presentato dal Comitato Nazionale come base di discussione della Conferenza di Organizzazione delle ANPI del Sud;

 Approva le proposte di emendamento e i documenti presentati dalla Commissione politica provinciale;

 Considera la Conferenza di Organizzazione delle ANPI del Sud un appuntamento di grande importanza per riscoprire il contributo delle regioni meridionali alla Resistenza e rilanciare la presenza dell’Associazione nelle regioni del Mezzogiorno. Nella provincia di Matera, come in tutto il Sud, la ricorrenza lo scorso anno dell’80° della Resistenza è stata l’occasione per far conoscere e valorizzare la partecipazione del Meridione alla lotta di Liberazione, il sacrificio di uomini e donne vittime di eccidi e le insurrezioni popolari nelle città ( fra queste anche Matera, nel 21 settembre 1943), il contributo dei meridionali che hanno combattuto nel Nord Italia e dei soldati del Sud che furono internati nei campi di concentramento nazisti.

L’ANPI provinciale è impegnata a continuare il lavoro di ricerca sull’antifascismo nei territori meridionali.

Tutto ciò sta a dimostrare che la Resistenza è stata un lungo filo che ha attraversato e unito realtà e regioni diverse del Paese. Questa unità va salvaguardata soprattutto in questo momento storico in cui la destra che governa il Paese vuole far passare il progetto dell’autonomia differenziata che dividerebbe l’Italia e creerebbe un divario tra Nord e Sud sul piano economico e sociale, intaccando i diritti e le tutele soprattutto dei cittadini del Sud.

Per questo è importante che tutta la nostra Associazione si impegni in questa battaglia che riguarda tutto il Paese, da Nord a Sud, per difendere l’unità della Repubblica, una ed indivisibile , come recita la nostra Costituzione.

L’ANPI provinciale è impegnata a creare sinergie nel proprio territorio con le istituzioni locali, con le scuole, con le associazioni antifasciste presenti, i sindacati, i movimenti politici e sociali, per dare piena attuazione ai valori democratici della nostra Costituzione, messi in pericolo dalle politiche della destra.

L’ANPI tutta deve continuare ad impegnarsi per difendere la Pace, invertire la corsa al riarmo, e fare pressione per richiedere ed ottenere un Cessate il fuoco in Ucraina e a Gaza, per fermare il massacro delle popolazioni inermi.”