L’annuncio del calciatore del Lecce, Joan Gonzalez: mi ritiro dal calcio per una patologia cardiaca.

E’ leggendo una lettera in un video su Instagram che Joan Gonzalez, il giovane calciatore del Lecce, annuncia il ritiro dal calcio giocato a poco più di un anno da quando gli è stata riscontrata una patologia cardiaca. 23 anni, classe 2002, cresciuto nelle giovanili del Barcellona, era arrivato a Lecce nel 2021, esordendo in Serie A nel 2022. Due stagioni con la maglia dei salentini prima della brutta notizia durante il ritiro estivo di un anno fa.

“Oggi è uno dei giorni più difficili, ma anche uno dei più significativi della mia vita, sia a livello personale che professionale“, esordisce nel video “Dopo mesi di riflessioni e momenti di incertezza, è arrivato il momento di comunicare che metto fine alla mia carriera di calciatore. Ricordo i giorni delle partite come se fossero ieri: l’erba bagnata, le urla della tribuna, il suono della palla quando colpisce lo scarpa, il nervosismo prima del fischio d’inizio… Momenti che, ora, sento nel profondo perché so che non torneranno. Ci sono stati giorni di stanchezza, di errori, di arrabbiature con me stesso. Ma ci sono state anche risate, gol, abbracci, sguardi complici con i compagni dopo una buona partita. Ricordo gli spogliatoi, i consigli dei veterani, le battute, le conversazioni che accadono solo all’interno di una squadra. E ricordo soprattutto gli occhi della mia famiglia sugli spalti. E quel gesto indimenticabile di salutarli dopo la partita. Tutto quello che vedevo come un’abitudine, oggi so che era speciale. E per questo voglio ringraziare. Grazie al Lecce al suo presidente per avermi aperto le porte di un club meraviglioso. Grazie agli allenatori che si sono fidati di me, per le loro richieste, le loro parole e tutto quello che mi hanno insegnato, dentro e fuori dal campo. Ai compagni, allo staff tecnico, a chi lavora nel club e ai tifosi: ho sentito il vostro sostegno in ogni passo. Non siete solo spettatori, siete parte di questa storia che ho vissuto. Grazie per avermi fatto sentire parte di una vera famiglia. Mi sono sentito molto felice di vivere in questa città, che mi ha affascinato fin dal primo giorno. Le sue strade piene di storia, la sua luce, la sua gente così vicina e accogliente.. Tutto mi ha fatto sentire a casa. Grazie Lecce per ogni passeggiata tranquilla in centro, per ogni saluto per la strada, per ogni angolo che già fa parte di me. È stato un privilegio vivere qui. Lecce avrà sempre un posto speciale nel mio cuore”.

Con un post su Instagram il club salentino ha salutato Gonzalez così: “Grazie Joan. Grazie per aver sempre onorato la nostra maglia, grazie per il tuo straordinario percorso con Primavera e Prima Squadra. Abbiamo vinto tanto insieme, ci siamo divertiti, abbiamo condiviso tutto, anche quest’ultimo periodo difficile. Sei stato capace di trasformare un sogno infranto in una nuova opportunità di crescita, impegnandoti brillantemente nei tuoi studi, grazie alla tua intelligenza, sensibilità e cultura. Perdiamo un grande calciatore, ma continueremo a voler bene ad un uomo vero che ama il Lecce ed il Salento. Buona vita Joan”.

