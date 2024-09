Landini:la gente non ci sta. Dal Referendum segnale forte!

La gente non condivide le scelte di governo sull’autonomia differenziata, con una legge che divide il Paese e mina principi e obiettivi della Costituzione, e il milione di firme raccolte in due mesi per il referendum abrogativo lancia un messaggio preciso. Su questo concetto è stato chiaro il segretario della Cgil, Maurizio Landini, a Potenza per la chiusura delle ” Giornate del lavoro” organizzate dalla Camera del lavoro di Basilicata.



“Raccogliere -ha detto Maurizio Landini- quasi un milione di firme in meno di due mesi, tra l’altro con dentro agosto” contro l’autonomia differenziata “significa che c’è una volontà molto

precisa delle persone che non accettano le scelte che si stanno facendo: mi pare un messaggio molto forte”. I dati sono chiari 500.000 firme raccolte sulla piattaforma digitale e altrettante, per il segretario, ai banchetti e in altri luoghi. Ora l’obiettivo è quello di portare al voto 25 milioni di persone. Con le firme Le firme che saranno presentate in Cassazione, probabilmente, il prossimo 26 settembre . Un impegno che segue a quello per altre proposte referendarie.



“L’autonomia differenziata – ha aggiunto Landini – completa

il disegno degli altri quattro referendum che abbiamo presentato

a luglio. Per noi quello che deve tornare al centro non è solo l’unità del

Paese, ma soprattutto la libertà delle persone di esistere. E le persone, per essere libere, non devono essere precarie, devono avere uno stipendio che permette di vivere, non devono morire di lavoro e devono avere i diritti alla salute e all’istruzione garantiti in qualsiasi parte del Paese”. La difesa della Costituzione, che per tanti aspetti è rimasta inapplicata, e oggetto di attacchi e forzature palesi e subdole, era e resta il baluardo a difesa di diritti messi in discussione o negati. E il segretario della Cgil ricorda alcune delle tante contraddizioni e inadempienze del governo -sintetizziamo- su giustizia fiscale e sociale. E’ il caso degli extraprofitti .



” Il film della tassazione degli extraprofitti l’abbiamo già visto -ha commentato Landini, Un anno fa avevano raccontato che avrebbero fatto sfracelli: non hanno preso un euro. I profitti in questo Paese continuano ad aumentare: quelli che si abbassano sono i salari, mentre aumentano la precarietà e l’insicurezza sul lavoro”. Lapidario il giudizio sulle privatizzazioni. ” Sono state annunciate dal Governo e -ha detto Landini- ma servono solo a fare cassa. Dall’altra parte, credo che pensare di privatizzare senza avere dei progetti industriali sia un modo per svendere e per indebolire il nostro Paese: non è quella la strada”. E quella dell’assenza di una politica industriale e di una programmazione che indichi obiettivi, prospettive, risorse e ritorni occupazionali è una costante che caratterizza la storia del nostro Paese. La crisi del settore auto, e dell’indotto, con tanti marchi nazionali finiti fuori dai nostri confini ne è la conferma. E’ il caso di Stellantis e di tanti stabilimenti, come quello di Melfi. Cassa integrazione ovunque, progetti produttivi su nuovi modelli che non partono e provocazioni con l’invito ai lavoratori di Maserati a comprare veicoli a prezzi scontati.



“Siamo ha detto il segretario della Cgil- in una situazione di difficoltà concreta Gli stabilimenti – sono in cassaintegrazione, progetti non sono stati indicati, e il gruppo

Stellantis impegni non ne ha presi” .E riferendosi alla lettera

inviata dallo Stellantis ai dipendenti per l’acquisto di vetture della casa del Tridente, Landini ha commentato come “non ci sia limite alla decenza. ” Non si può – ha detto Landini

prendere in giro le persone. Anche perché è sotto gli occhi di tutti che pure gli incentivi messi dal governo hanno determinato che alla fine c’è più cassa integrazione, senza produrre alcun cambiamento. E’ arrivato il momento -ha concluso- di un cambiamento vero”. Quando e come? ll settore auto paga limiti e contraddizioni del mercato, con le auto elettriche che non hanno incontrato il gradimento dei consumatori. Costano ancora troppo e restano tante perplessità su efficienza, ricarica batterie per lunghi viaggi e smaltimento delle stesse. E, quanto, all’inquinamento le ”euro 6” in circolazione a benzina, diesel, senza dimenticare le alimentazioni a gpl e a metano sono più che sicure. Perplesso, va ricordato, il nostro Governo contrario a livello europeo per lo stop alla produzione di veicoli a motore termico dal 2035…Del resto resterebbero fuori navi e camion. E poi rinunciare alle accise. Ritorniamo all’assenza di politiche industriali… Landini scuote la testa, ma non molla, come i trattori di un tempo di noto marchio storico del BelPaese. che porta il suo stesso nome.

L’intervento di Maurizio Landini, in piazza don Bosco, è stato preceduto dagli interventi di Giuliana Scarano, segretaria della Cgill di Basilicata, del sindaco di Potenza Vincenzo Telesca, dall’intervento del segretario generale della Camera del Lavoro Fernando Mega. Poi il confronto, moderato dalla giornalista del ” Domani” Daniela Preziosi sul tema ” Diritti in campo contro ogni forma di sfruttamento” con gli interventi di Giovanni Mininni , segretario generale della Flai e di Vincenzo Esposito segretario generale della Cgil di Potenza. Conclusione della due giorni sul tema ” Un paese per tutti. Libertà, diritti, lavoro, costituzione, democrazia” con Maurizio Landini intevistato dall’editorialista di Repubblica Massimo Giannini