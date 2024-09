Lancio del Tocco. E’ una tappa. E ora il lavoro. Forse in Basilicata

E’ il messaggio che abbiamo colto a Matera, nella corte dell’ex ospedale San Rocco , dopo il ” Gaudeamus igitur” per il lancio del ‘tocco” nero dei laureati, che possiamo legare al ‘carpe diem” oraziano. Un invito a cogliere l’attimo delle opportunità di impiego e di riconoscimento delle professionalità, conseguite con la laurea, che nella gran parte dei casi verrà lontano dalla nostra terra. Del resto lo spopolamento, il taglio dei servizi, la perdita di autonomia contrattuale di questa terra non consentono di nutrire molto speranze.



Ma il rettore Ignazio Mancini ha invitato a coltivarla e a tenere duro, come ha fatto la collega Isabella Romano parlando -con un pizzico di commozione- della sua esperienza di vita e professionale che l’ha portata a lavorare nella Capitale.



Una sfida fatta di tenacia e di una spinta continua alla insoddisfazione, che pervade l’azione dei lucani come ricordata il poeta Leonardo Sinisgalli. Messaggio recepito da un centinaio di ragazzi e ragazze, del triennio passato, laureati nella piccola Università di Basilicata, a costo di tanti sacrifici, disagi, ricordati dall’intervento di una rappresentante degli studenti che si è soffermata sull’alto grado di insoddisfazione della didattica ( il 54 per cento), dell’inadeguatezza dei servizi, che a Matera aumentano con la scarsa disponibilità di alloggi, che hanno ridotto le capacità di aggregazione dalle province limitrofe. Università di Basilicata dove ”piccolo è bello’, dove si sarebbe dovuto puntare di più sulle eccellenze e magari su una facoltà di medicina veterinaria (piuttosto che su quella a numero chiuso di medicina e chirurgia, che non era e non è la priorità per affrontare i problemi della sanità lucana)da legare alla filiera agricola e ambientale a servizio dell’intera area Mediterranea.Purtroppo si è perso il ”carpe diem” … Buona fortuna ai laureati della Basilicata, che faranno la fortuna di altre economie. Il lancio del tocco è anche questo.



Il comunicato stampa

A Matera il “Graduation day” dell’Unibas:

la “giornata del laureato” con tocchi e pergamene

Matera, mercoledì 25 settembre 2024 – sede della Fondazione Matera 2019, ore 17.00

L’Università degli Studi della Basilicata organizza quest’anno a Matera, mercoledì 25 settembre 2024, la “Giornata del laureato”, ovvero il “Graduation day”, sul modello dei college anglosassoni, con il classico lancio in aria dei “tocchi” e la consegna delle pergamene. La manifestazione, dedicata ai neolaureati nell’Ateneo, inizierà alle ore 17.00 con il corteo accademico che, partendo dalla sede della Fondazione Matera 2019, attraverserà Piazza Vittorio Veneto e Via San Biagio, per raggiungere il cortile dell’Ex Ospedale San Rocco, dove si svolgerà la cerimonia con i saluti istituzionali e l’intervento della giornalista della RAI Isabella Romano dal titolo “Siate unici: coltivate il futuro senza limiti”.

L’evento si concluderà con l’intervento del Direttore generale, Marco Porzionato, che pronunciando il “Gaudeamus Igitur” darà inizio al lancio dei tocchi. Il “Graduation day” riveste un significato speciale, non solo come celebrazione di un passaggio importante, ma anche come affermazione di orgogliosa appartenenza alla comunità accademica dell’Università degli Studi della Basilicata, che continua a investire nella formazione e nella crescita dei propri studenti. Durante la manifestazione, ci saranno anche momenti musicali del Coro Unibas, che contribuiranno a rendere l’evento ancora più memorabile.