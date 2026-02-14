L’anatomia di quell’intervista a Gratteri di giornalisti del sud e che fa parlare l’Italia.

Galeotta fu…l’intervista di Lucia Serino a Nicola Gratteri per Il Corriere della Calabria, che “ha offerto il passaggio rimbalzante grazie alla domanda giusta al momento del finale”, scatenando quel “commento generale al passo audace di Gratteri” che “è stato caotico, come si addice al tempo postmoderno.” Così ne scrive oggi, con legittimo orgoglio di testata e familiare, Paride Leporace che effettua una “Anatomia dell’intervista a Gratteri diventata prima pagina nazionale“, acuta come sempre e che trovate integralmente a questo link. A far si che quella frase pronunciata da Gratteri (che pur -scrive Leporace- in “un tempo in cui ogni virgola diventa capoverso sarebbe stato meglio specificare”) diventasse virale “nel pomeriggio, rimbalzando alla sera come prima notizia dei Tg superando in curva anche il vertice pre-europeo della Meloni”, ha contribuito “Ermes Antonucci del Foglio, giornalista che pedina Gratteri sulla Rete”. Da allora su di essa si è scatenata la canea di cui parlavamo anche noi ieri , “stravolta nell’interpretazione dei commentatori di parte” –scrive Leporace- che bacchetta un Caro Cottarelli magari “bravo a tagliare le spese pubbliche ma come filologo di testi è abbastanza distratto”. Nel mentre rende onore al merito a “Ida Dominjanni che ha scritto, a proposito dei colleghi che non vogliono avere logica: «Gratteri ha detto che in Calabria voteranno per il Sì condannati e mafiosi deviati, non ha detto che tutti quelli che votano Sì in Calabria e altrove lo sono. È come quando noi donne diciamo che tutti gli stupratori sono uomini e viene capito che tutti gli uomini sono stupratori». Dieci minuti di applausi.” Applausi, oltre che per la onesta collega giornalista, indubbiamente anche per Lucia e Paride.

Nel frattempo registriamo che -contro la pioggia di attacchi al procuratore di Napoli da parte di buona parte dei ministri del governo Meloni, parlamentari di maggioranza e di alcuni consiglieri laici del Consiglio Superiore della Magistratura (in quota centrodestra)- venti consiglieri del Csm (18 magistrati e i due laici) hanno preso posizione ed hanno scritto: “Nel pieno della campagna referendaria si è costruita una polemica su singole frasi del Procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri”, sottolineando che questo “è un metodo che non serve a nessuno: distorce il senso delle argomentazioni, alimenta contrapposizioni e distrae dal merito di scelte ordinamentali decisive”. Una nota bipartisan, stilata da Marco Bisogni di Unicost e sottoscritta dai togati Antonino Laganà, Michele Forziati, Roberto D’Auria (di Unità per la Costituzione); Marcello Basilico, Francesca Abenavoli, Maurizio Carbone, Antonello Cosentino, Tullio Morello, Genantonio Chiarelli (di Area); Mimma Miele (di Magistratura democratica); Maria Luisa Mazzola, Maria Vittoria Marchianò, Paola D’Ovidio, Dario Scaletta, Edoardo Cilenti, Eligio Paolini (di Magistratura indipendente) e l’indipendente Roberto Fontana, oltre ai consiglieri laici Roberto Romboli (Pd) ed Ernesto Carbone (Italia viva). Sul merito delle dichiarazioni di Gratteri i membri del Csm evidenziano che “in un Paese come il nostro, segnato dal peso delle grandi organizzazioni criminali, interrogarsi su interessi e convenienze – anche criminali – che possono muoversi intorno a una riforma non è un’eresia: è un dovere di responsabilità per chi ricopre funzioni pubbliche. Anche se certamente ciò va fatto con rigore e misura, senza generalizzazioni e nel pieno rispetto della libertà del voto.” Quindi ricordano anche che: “L’assetto costituzionale e ordinamentale sviluppato nei decenni – si legge nel documento – ha consentito allo Stato di sconfiggere il terrorismo rosso e nero e di ridimensionare in modo significativo il potere delle mafie, anche grazie all’equilibrio tra indipendenza della magistratura, controlli di legalità e strumenti investigativi efficaci. Proprio per questo le riforme richiedono serietà, analisi e prudenza, non scorciatoie polemiche”. I togati non mancano di replicare -sebbene senza citarle- anche alle dichiarazioni delle due consigliere laiche del Csm, Isabella Bertolini e Claudia Eccher (quota centrodestra), che nel definire le dichiarazioni del procuratore di Napoli “gravissime e inaccettabili”, hanno chiesto al Consiglio Superiore della Magistratura di prendere “una posizione netta e chiara” contro le sue parole; e alle parole del laico Enrico Aimi (quota Forza Italia) che ha chiesto che venisse aperto addirittura una pratica sul procuratore di Napoli. “Preoccupa – scrivono i magistrati – il tentativo di trascinare il Csm nel dibattito referendario, ventilando iniziative in chiave disciplinare. Il Consiglio superiore non può essere usato come strumento di contesa -e ricordano che-“l’azione disciplinare è promossa dal Ministro della giustizia e dal Procuratore generale presso la Cassazione; al Csm spetta decidere, non essere trascinato in annunci mediatici.” Non mancando di lanciare una stoccata finale: “Questo approccio, oltre che inopportuno, anticipa una concezione del Csm non come organo di garanzia, ma come leva di indirizzo nella dinamica politica. Il referendum merita un confronto alto: si discuta nel merito, senza delegittimazioni personali e senza piegare gli organi di garanzia alla propaganda.” Ma è tempo perso. Il senso dello Stato e del rispetto delle sue istituzioni è da tempo stato bypassato da una cultura che scambia il voto ricevuto alle elezioni non come un viatico per “governare“, ma per “comandare“. E quindi, con tutto il resto del mondo che deve assecondare e non permettersi di disturbare i manovratori (che siano giudici, sindacalisti, gente che protesta…). Ed è anche su questo substrato culturale che è alla base della modifica di tutti quegli articoli della Carta, oggetto del referendum, che si è chiamati a dire SI o NO.