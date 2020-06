L’ Anac, l’autorità nazionale anticorruzione, si rifà il look in rete e lancia nuovo portale e logo. Un rinnovamento (il restyling riguarderà anche il logo) dettato dalla volontà di facilitare l’accesso agli utenti e ampliare l’offerta di servizi digitali che verranno suddivisi in due gruppi: quello relativo ai contratti pubblici e l’altro che riguarderà anticorruzione e trasparenza.

E’ prevista una fase di passaggio dal vecchio al nuovo sito visibile a questo link: (https://beta.anticorruzione.it).

Alcuni servizi saranno a consultazione libera, mentre altri saranno ad accesso riservato previa registrazione.

Nel portale è riportata l’iniziativa in programma per il prossimo 18 giugno 2020, dalle ore 9.30 alle ore 13.00, ovvero la VI Giornata Nazionale di Incontro con i Responsabili per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), consueto e apprezzato momento di incontro e di confronto che per la prima volta si svolgerà interamente in digitale attraverso una piattaforma di streaming che consentirà a tutti la partecipazione ( https://beta.anticorruzione.it/-/sesta-giornata-nazionale-incontro-responsabili-prevenzione-corruzione?redirect=%2F).