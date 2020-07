Un tempo le chiamavano luci cimiteriali, da lampada votiva, per la fioca luce che illuminavano con la penombra di lecci e altre piante frondose strade e piazze. Oggi con la fregola del turismo emozionale o di prossimità sono tollerate e alcuni, pur di non giustificare ritardi di programmazione e dabbenaggini del passato, nel parlano come di valore aggiunto. Ma come si fa con i tanti globi opacizzati e lordi in plexiglass, le gente le chiama ”palle”, che contrassegnano le vie del centro e della periferia di Matera. Basta alzare la testa e vengono fuori i colpi nell’occhio e Antonio Serravezza che, se fosse sindaco o pro sindaco, avrebbe rivoluzionato quel truce tappeto di luce. E la fotogallery allegata ne è la conferma. Forse ci vorrebbe Aladino e la sua lampada, per attivare ordinanze, progetti e impegni di spesa…

UNA LUCE SEMPRE PIÙ VERDE!Credo che illuminare la città significa valorizzarla, darle una luce nuova. Non comprendo come mai l’amministrazione comunale non abbia mai preso sul serio l’illuminazione stradale. In via Lucana, via Roma, via Cappelluti ecc. gli attuali lampioni non riescono a garantire ai cittadini una buona illuminazione. Si fanno tanti nuovi progetti ma mai migliorativi per rinnovare il vecchio.Nelle città italiane dov’è c’è più attenzione per il territorio al posto dei vecchi e arrugginiti pali con lampade ad incandescenza sono stati sostituiti con nuovi e moderni lampioni a led con punti ricarica usb per gli smartphone, colonnine per la ricarica delle auto elettriche e nei punti centrali anche la predisposizione per le luminarie natalizie.Oggigiorno si parla di città intelligenti e verdi. Su questo argomento Matera non ha fatto passi avanti e si lavora senza una progettualità seria e pianificata per migliorare la vita dei cittadini e di chi la visita. È arrivata l’ora di cambiare passo e mentalità. Basta con i bandi al ribasso se vogliamo puntare in alto. Alziamo l’asticella e dimostriamo di essere una nuova realtà al passo con la velocità con cui gira il mondo. Siamo o non siamo un’eccellenza mondiale? Tutto cambierà quando sarò io il Sindaco di Matera!