“LAMPADARI della CHIESA PARROCCHIALE dei SS. PIETRO E PAOLO di MONTESCAGLIOSO”

L’Associazione di Promozione Sociale – ETS – “Fatti non foste…” di Montescaglioso (MT), presieduta dal dr. Angelo Andriulli, con il fattivo contributo del concittadino Vito Ciannella, funzionario amministrativo in quiescenza della Sovrintendenza ai Beni Artistici di Matera, ha redatto un’interessante relazione sul lavoro di ricerca dei lampadari della Chiesa Madre dei SS. Pietro e Paolo della città montese, basata sulla documentazione presente negli archivi della Sovraintendenza al patrimonio artistico di Matera, oltre che su testimonianze di vari concittadini. Il documentoè corredato da alcune fotografie e precisi riferimenti documentali; tra questi la relazione del “dr. Fisico Domenico Gatti dell’età settuagenaria”, redatta nel 1825 ed una perizia per un progetto di restauro, svolta nel 1857, dall’architetto barese Nicola Carelli. Nella relazione si evidenzia l’incuria che ha condotto ad un irrecuperabile danneggiamento e dispersione delle preziose suppellettili e si pongono quesiti sulle responsabilità di quanti erano preposti alla tutela di tale patrimonio artistico.

La Chiesa Madre, ubicata nel Centro Storico montese, a breve distanza dalla millenaria Abbazia benedettina dedicata a S. Michele Arcangelo, in passato era arricchita da un sontuoso apparato di ben 9 lampadari settecenteschi, frutto delle donazioni dei marchesi Cattaneo, del Principe della Rocca e del generoso contributo offerto nei decenni dal popolo montese. Nel 1999, al momento della riapertura al culto della Chiesa, successiva ai lavori di restauro per il danneggiamento conseguente al sisma del 23.11.1980, gli stessi lampadari non sono stati rinvenuti pendere dagli archi della Chiesa.L’associazione “Fatti non foste”sottolinea “[..] l’oblio delle autorità locali, civili e religiose nonché dellaistituzione preposta alla tutela del patrimonio artistico.”I preziosi lampadari sono definiti “complementi essenziali dell’arredo della chiesa ed, in quanto tali, [..] oggetto di cura da parte di chi è istituzionalmente preposto alla tutela del patrimonio artistico”.La magnificenza di questi preziosi oggetti, al momento attuale, rimane solo nella memoria degli anziani di Montescaglioso e nelle fotografie che li ritraggono. Pare certo che i lampadari non siano stati danneggiati dal sisma ma questo sia avvenuto in momenti successivi, a causa di atti vandalici. Ha avuto inizio negli anni in cui la Chiesa Madre è rimasta chiusa al culto ed è imputabile all’incuria di quanti preposti alla loro custodia e tutela.

Larimozione dei lampadari dalla Chiesa Madre, presumibilmente, deve essereavvenuta in concomitanza o pocoprima l’inizio dell’opera di restauro architettonico della stessa.Ci sono prove documentali che accertano lo spostamento dei lampadari dalla Chiesa Madre alla Chiesa di S. Maria in Platea (altrimenti chiamata Chiesa della Madonna delle Grazie). E’ facilmente ipotizzabile che la migrazione dei lampadarieil loro successivo “scempio” sia da datare agli anniantecedenti i lavori di restauro architettonico nella stessa Chiesa di S. Maria delle Grazie.Il restauro di quello che rimaneva di 2dei 9lampadari, recuperati e depositati nel laboratoriodella Sovrintendenza di Matera, sono stati commissionatie pagati a ditte romane.

Al momento non si è a conoscenza né della tipologia di restauro posta in opera né per quale motivo sia stato richiesto l’intervento di due ditte. L’ass. “Fatti non foste” evidenzia che non si tratta di unrestauro conservativo: tale affermazione deriva da uno scatto nell’archiviodella Sovraintendenza che raffigura un assemblaggio“maldestro e approssimativo dei pezzi rimanentied integri del candelabro, ricostruzione arbitrariadel lampadario principale, molto lontana dallaforma originale”.

“Fatti non foste …” di Montescaglioso (MT), insiemeall’impegno di Vito Ciannella, esprime il proprio orgoglio per aver raggiunto l’obiettivo di recuperare due autentici monumentidel patrimonio artistico cittadino, già descrittinel 1825.Unodi questi è stato recuperato quasi integralmente, mentre il lampadario principaledovrà essere oggetto di un elaborato e costoso progettodi ricostruzione.Si rende necessario il completo restauro e, a questo scopo, si è implementato, da partedella stessa Associazione, la raccoltadi un contributo all’opera di restauro. All’invito hanno finora risposto 20 montesidi buona volontà.

A tal proposito si rivolge ancora uninvito a contribuire a tutta la cittadinanza di Montescaglioso: obiettivo dichiarato è quello di ricollocare almeno questo lampadarionella sua sede originale, per contribuire ai festeggiamenti in corso per la ricorrenza del secondo centenario della ricostruzione e riconsacrazione della Chiesa Madre dedicata ai SS. Pietro e Paolo (previsto nell’anno 2023) e dare giusto splendorealla cappella del SS. Sacramento. Più ardua si presenta l’opera di ricollocazionedel lampadario principale, in quanto sono giunti pochi pezzi, insufficienti ad una sua ricostruzione.Il successo conseguito, anche se parziale, indica la strada da seguire per preservare lebellezze patrimoniali di Montescaglioso: il coinvolgimento di tutti i montesi in questa opera disalvaguardia !