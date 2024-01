L’altra Resistenza. Ad Altamura una targa nella rotatoria che ricorda gli ”Internati”

Un piccolo gesto ma che rafforza significati, testimonianze e tanta voglia di ricordare nel giorno della memoria. Sono gli ”internati” nei campi di prigionia nazisti, tanti italiani, che tornarono provati dopo il 1945 e oltre e altri che non ebbero la stessa fortuna. I volontari di Campo 65, Anpi, scuole, associazioni di volontariato, il Comune di Altamura ( Bari)hanno deciso di ricordarlo con un gesto simbolico, apponendo una targa alla rotatoria della via per Corato. Anche per loro un sentito ringraziamento e l’eco di un ” Mai più!” che deve coinvolgere le giovani generazioni e i governi di ogni Paese, compreso il nostro, che non devono dimenticare le radici e i sacrifii compiuti per le Costituzioni, la libertà e la pace.



LA CERIMONIA DALLA PAGINA SOCIAL DI CAMPO 65

Oggi, con la intitolazione della rotonda di via Corato agli Internati Militari Altamurani (I.M.I.) abbiamo restituito dignità ai nostri “tesori del passato”: padri, nonni, bisnonni, zii, disarmati e catturati con l’inganno dai tedeschi e condotti nei lager nazisti, negli stessi carri bestiame utilizzati per trasportare gli ebrei.

Stimiamo in qualche centinaio il numero di internati militari provenienti da Altamura. Tenuti in condizioni disumane dai tedeschi (peggio di loro solo ad Ebrei e Russi), mai protetti dalla Convenzione di Ginevra in quanto NON erano considerati prigionieri di guerra, furono privati del loro status di militari e costretti ai lavori forzati spesso sotto pesanti bombardamenti alleati.

Dal 1943 al 1945 fu offerta loro una via di uscita dal loro inferno: bastava arruolarsi nella neonata Repubblica Sociale Italiana, lo stato fantoccio con a capo Mussolini. Pochissime furono le adesioni … la stragrande maggioranza degli internati disse ripetutamente NO alla richiesta dei tedeschi e dei repubblichini ribadendo la fedeltà al giuramento prestato al re d’Italia.

E’ per questo motivo che la loro esperienza viene definita “ALTRA RESISTENZA”.

Ricordiamo che la GIORNATA DELLA MEMORIA in Italia è dedicata anche a loro.

Ringraziamo scuole, insegnanti, dirigenti, associazioni ed istituzioni civili, militari e religiose per reso onore, con la loro presenza, alla memoria dei nostri cari concittadini. La targa è dedicata a loro come monito affinché MAI più uomini e donne vengano ridotti in condizioni disumane da altri uomini e donne.

Un grazie particolare al nostro sindaco che, anche in questa occasione, si è mostrato particolarmente sensibile e vicino a queste tematiche.

Questa intitolazione scaturisce dalla proposta congiunta della Ass. Campo 65 e della sezione ANPI di Altamura.



Chiudiamo riportando uno stralcio del discorso di ieri del nostro Presidente della Repubblica Italiana:

“Non c’è torto maggiore che si possa commettere nei confronti della memoria delle vittime che annegare in un calderone indistinto le responsabilità o compiere superficiali operazioni di negazione o di riduzione delle colpe, personali o collettive.

Non si deve mai dimenticare che il nostro Paese, l’Italia, adottò durante il fascismo – in un clima di complessiva indifferenza – le ignobili leggi razziste: il capitolo iniziale del terribile libro dello sterminio; e che gli appartenenti alla Repubblica di Salò collaborarono attivamente alla cattura, alla deportazione e persino alle stragi degli ebrei.”

Noi di Campo 65 saremo sempre vigili affinché la memoria e la storia non vengano MAI strumentalizzate, abusate e distorte. Lo dobbiamo a tutti coloro che ci hanno preceduto ed alle generazioni future.



E LA NOTA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Comune di Altamura

4 h ·

Nella Giornata della memoria, che oggi si celebra, la rotatoria in via Parisi è stata intitolata agli Internati militari di Altamura (Imi), deportati nel periodo 1943-1945. Almeno cento i soldati altamurani – ma furono molto probabilmente in numero maggiore – che subirono la sorte, dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943 (quando mutarono le alleanze e gli scenari della seconda guerra mondiale), di essere catturati dai tedeschi e di essere deportati perché si rifiutarono di continuare a combattere a fianco dei nazifascisti. A loro fu negato anche lo status di prigionieri di guerra.

Alla cerimonia di intitolazione hanno partecipato il sindaco Vitantonio Petronella e le associazioni Anpi e Campo65, proponenti l’intitolazione, con i rispettivi presidenti Lucia Perrone e Domenico Bolognese. Presenti, inoltre, mons. Giovanni Ricchiuti presidente Pax Christi, il 7° Reggimento Bersaglieri Altamura, la Croce rossa italiana, corpo militare CRI, le associazioni dei Bersaglieri, Anfi, Unuci, gli studenti di Itt Nervi Galilei, Ites Genco, Liceo Cagnazzi, Liceo Federico II di Svevia con docenti accompagnatori, i dirigenti Claudio Crapis e Sabina Piscopo. Il comando di Polizia locale ha disciplinato la viabilità nell’area interessata dalla cerimonia.

Nel suo indirizzo di saluto, il sindaco ha sottolineato l’importanza della memoria in un contesto storico e geo-politico come l’attuale segnato dalle guerre e ha ringraziato le associazioni e tutti coloro che s’impegnano nel conservare e diffondere la conoscenza delle vicende storiche e delle persone che hanno sofferto a causa dei conflitti.