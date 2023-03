“L’ALTRA FACCIA DI PENELOPE” L’EVENTO DEDICATO ALLA DONNA COMPIE 25 ANNI

Una mostra di manufatti realizzati da artiste ed un convegno a più voci, così Pignola celebrerà, il prossimo 8 marzo, la festa della donna su iniziativa della locale Pro-Loco. Un doppio appuntamento quello in cartellone per la manifestazione “L’ altra faccia di Peneolope”, che quest’anno compie 25 anni. A partire dalle 18, nella sala del consiglio comunale di Pignola presso il Palazzo Albano -Gaeta, si terrà il convegno dal titolo “ Donne e politica: la rivoluzione gentile”. Interverranno al dibattito il sindaco Gerardo Ferretti, Anna Albano, presidente della locale sezione della Fidapa e Maria Nuccio, presidente della Fidapa distretto Sud-Est. Prevista anche la partecipazione di Ivana Pipponzi, Consigliera regionale di parità della Basilicata; Margherita Ferretti, presidente della Commissione regionale della pari opportunità della Basilicata; Anna Cantisani, sindaca di Calvello; Viviana Cervellino, sindaca di Genzano di Lucania e Valeria Valente, senatrice ed ex presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, alla quale saranno affidate le conclusioni. Modererà il dibattito Loredana Albano, presidente dell’associazione “Il Portale” e presidente della sezione Fidapa di Potenza. Nella stessa giornata, a partire dalle 10 e 30 a Palazzo Albano – Gaeta, in piazza Vittorio Emanuele, sarà inaugurata, alla presenza dell’arcivescovo di Potenza, monsignor Salvatore Ligorio, di Miss Italia Basilicata 2022, Roberta Albano, delle espositrici e degli alunni dell’Istituto comprensivo del paese accompagnati dai loro docenti, l’esposizione di opere realizzate da artiste del territorio. Si tratta di manufatti artigianali come oggetti in ceramica, ornamenti per camerette, dipinti su tela, lavori eseguiti con la tecnica del decoupage o del ricamo, poi ancora decorazioni su tela, cesti agghindati, creazioni di moda, il tutto associato alla degustazione di piatti tipici tradizionali. Per l’occasione il cantore lucano Antonio Labate presenterà in anteprima una canzone dedicata alle donne con un video che verrà proiettato durante la manifestazione. “ L’ ‘Altra faccia di Penelope’ compie quest’anno un anniversario importante- spiega Loredana Albano, presidente del sodalizio pignolese che organizza l’evento- e per i 25 anni della manifestazione abbiamo pensato ad una doppia celebrazione, una che promuovesse i talenti artistici femminili del nostro territorio e l’altra che incoraggiasse il dialogo sull’evoluzione della figura femminile in politica. Un dibattito a più voci- continua Albano- durante il quale cercheremo di rispondere ad alcuni interrogativi: si può lottare per la giustizia sociale e climatica, per il rispetto delle donne e in favore della solidarietà usando come arma, semplicemente, la gentilezza? La gentilezza è un’arma degli uomini o delle donne? E quanto può essere importante la gentilezza come arma per una buona politica? A questi ed altri interrogativi risponderemo in un confronto aperto tra uomini e donne”.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.