L’alta l’affluenza ai seggi favorirebbe il SI? Ecco come andata in precedenza. Comunque si vota ancora sino alle 15,00.

Come capita spesso di questi tempi le previsioni pre elettorali non vengono quasi mai azzeccate. E’ il caso dell’affluenza ai seggi per questo referendum confermativo che alle 22,00 di ieri sera ha segnato il 46,07%. Segno dello scollamento della società non solo con la politica che ha smesso da tempo di fare il proprio lavoro sui territori ( e quindi avere il polso reale del Paese), ma anche di chi ne descrive dinamiche e prospettive…e azzarda previsioni. E a proposito di previsioni…..sembra essere unanime la valutazione che ad una alta affluenza corrisponda certamente una vittoria del SI. Vedremo se sarà così o se anche questa “previsione” si rivelerà fallace. Di sicuro c’è da registrare -nonostante il governo ci abbia messo di suo per impedire a quote di cittadini di poter esprimere il proprio voto (vedi caso dei fuori sede)- la positività di questa partecipazione democratica in netta controtendenza con le tornate politiche ed amministrative di questi ultimi anni. Ed è già una buona notizia. Quale sia stata la molla di questo scatto lo sapremo fra qualche ora. Ci piace pensare che sia una sana reazione di autodifesa in soccorso a quella polizza di assicurazione democratica che è la nostra Costituzione. Ma anche questo lo scopriremo solo vivendo, oltre queste poche ore che ci separano dalla chiusura dei seggi e dallo spoglio. Poche ore che ci auguriamo vengano utilizzate ancora da centinaia di migliaia di elettori per fare il proprio dovere. Trattandosi di un voto che riguarda se stessi, i propri figli, il futuro democratico del Paese in cui si vivrà nei prossimi anni. Tornando al rapporto tra affluenza e risultato in tutti e quattro i referendum costituzionali confermativi precedenti, vediamo come è andata. La riforma del Titolo V dell’ottobre 2001, fu il primo referendum costituzione della storia della Repubblica italiana, che si è svolto il 7 ottobre 2001 e in cui gli elettori furono chiamati a dire sì o no alla riforma promossa dal governo Amato su funzioni e poteri delle Regioni e sul rapporto con lo Stato. Il voto si svolse in un solo giorno, l’affluenza fu data solo alla fine delle operazioni di voto e si attestò al 34,05 per cento. Vinse il SI alla riforma con il 64,21 per cento. Ancora il Titolo V, ma nel 2006, si svolse il 25 e 26 giugno e gli italiani tornarono alle urne questa volta su iniziativa del centrodestra, con l’affluenza definitiva che fu del 53,8 per cento. Quella riforma voluta dal governo Berlusconi-Bossi-Fini che ampliamento della riforma del 2001 introducendo il Senato federale e riconoscendo alle Regioni competenze esclusive su sanità, scuola e polizia locale, venne bocciata con il 61,29 per cento di NO. Il referendum di Renzi, che si svolse il 4 dicembre 2016 (che teneva insieme anche un pezzo di centrodestra che faceva capo ad Angelino Alfano e Maurizio Lupi), raggiunse il 65,48 per cento. In questo caso si trattava di promuovere o bocciare insieme, nuovamente alla revisione del rapporto fra Stato e Regioni, anche l’eliminazione del Cnel ed il superamento del bicameralismo perfetto del Parlamento fra funzioni e poteri di Camera e Senato : vinse nettamente il NO con il 59,12. Taglio dei parlamentari voluto dai Cinque Stelle, si svolse il 20 e 21 settembre con un affluenza del 53,84%. In quella occasione, in pieno Covid, gli italiani furono chiamati a confermare il taglio dei parlamentari nonostante il Parlamento l’avesse approvato con la maggioranza dei due terzi, sufficiente per non chiederne la conferma agli elettori che dissero SI con 69,9 per cento dei voti. Quindi, riepilogando: il SI ha prevalso sia nel primo caso, con una percentuale bassa di votanti che nell’ultimo (taglio parlamentari). Il NO ha vinto negli altri due in presenza di una alta affluenza.

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